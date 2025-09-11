Viena garsiausių Lietuvos treko dviratininkių baigė karjerą

Dviračių sporte Miglė praleido ištisą dešimtmetį ir sako, kad labiau ilgėsis didelio rato artimų žmonių ir draugų, kuriuos per tuos metus padovanojo sportas.
„Sprendimą priėmiau pasitarus šeimoje. Esame du profesionalūs sportininkai vienoje šeimoje ir dar su mažu vaiku, nėra lengva. Todėl manau, kad jau atėjo metas – noriu leisti dar Vasilijui pasispardyti, kad mažiau nukentėtų jo pasiruošimo procesas, treniruotės. Be to, pastaruosius dvejus metus turėjau sveikatos problemų, tai pakišo koją rezultatams, bet džiugu, kad šiuo metu jau sparčiai atsistatinėju“, – sakė Miglė Lendel, kurios vyras Vasilijus Lendel taip pat yra vienas žymiausių šalies treko dviratininkų.
„Per tuos metus atidaviau tikrai daug. Pasiilgsiu sunkių treniruočių, stovyklų, varžybų ir žinoma didelio rato draugų ir pažįstamų“, – dalinosi Miglė.
Paklausta apie ateities planus Miglė sako, kad šiuo metu Panevėžyje pradėjo treniruoti vaikučius nuo 2 metų. Tiesa, kol kas ne dviračių sporte: treniruotėse lavinamas bendrasis fizinis pasiruošimas ir koordinacija: „Jau turėjau pirmąsias dvi darbo dienas, kol kas man labai patinka šis naujas amplua. Be dviračių sporto man dar nėra tekę dirbti niekur kitur, tad tikrai smagu eiti į darbą. Ateityje tikrai norėčiau prisidėti ir prie vaikų dviračių sporto“, – pasakojo Miglė.
Įspūdingiausių daugkartinės Lietuvos čempionės pasiekimų sąraše – 5 vieta Tokyo olimpiadoje komandiniame sprinte su Simona Krupeckaite (2021 m.), sidabras Europos žaidynėse (2019 metais), bronza U23 Europos čempionate keirino rungtyje (2016 metais), bronza Europos suaugusiųjų čempionate, komandiniame sprinte su Simona.
