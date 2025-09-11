Fizinis aktyvumas – investicija į sveikatą: prestižinė „HEPA Europe“ konferencija atvyksta į Kauną

Atsakymų į šiuos ir kitus klausimus rugsėjo 17–19 d. Kaune ieškos apie 400 ekspertų iš daugiau nei 40 šalių – čia pirmą kartą Baltijos šalyse vyks prestižinė „HEPA Europe“ konferencija. Tai vienas didžiausių sveikatinimo renginių regione, pabrėžiantis, kad fizinis aktyvumas turi būti ne tik įprotis, bet ir investicija į sveiką visuomenę bei veiksminga prevencija nuo daugybės ligų.
„Šis renginys suteikia puikią galimybę dalintis pažangiausiomis mokslo ir praktikos žiniomis, skatinti tvarumą visuomenėje bei inovatyvius sprendimus švietimo bei sporto srityse. Džiaugiuosi, kad tokia konferencija vyks Lietuvoje – ji prisidės prie sveikos gyvensenos ir fizinio aktyvumo skatinimo mūsų šalyje bei visoje Europoje“, – teigia švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė.
Tarptautiniu mastu „HEPA Europe“ konferencija laikoma viena svarbiausių erdvių, kurioje susitinka įvairių šalių ekspertai. Ji skatina mokslinį dialogą, bendradarbiavimą ir naujų sprendimų paiešką.
„Tai itin svarbi platforma, jungianti mokslininkus, politikos formuotojus ir praktikus, kad jie galėtų dalintis naujausiais tyrimų rezultatais bei inovacijomis. Džiugiu, kad šių metų renginys vyksta Lietuvoje – tai unikali proga stiprinti bendradarbiavimą ir mokymąsi visoje Europoje ir už jos ribų“, – pabrėžia Pasaulio sveikatos organizacijos „HEPA Europe“ tinklo vadovė dr. Anna Chalkley.
Šių metų renginio tema – „Žingsniai link tvarumo“. Konferencijoje daugiausia dėmesio bus skiriama tvarumui, kuris grindžiamas glaudžia fizinio aktyvumo skatinimo ir Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslų sinergija. Tai atvers galimybių vienu metu spręsti kelis svarbius visuomenės sveikatos uždavinius – nuo lėtinių ligų prevencijos iki sveikesnių miestų kūrimo.
„Lietuvos sporto universitetui ši konferencija yra ypač artima ir svarbi, nes rengiame specialistus, kurie skatina fizinį aktyvumą ir stiprina visuomenės sveikatą. Tai pirmasis tokio masto renginys Baltijos šalyse, todėl turime puikią galimybę pristatyti savo šalį ir miestą, stiprinti tarptautinius ryšius bei parodyti, kad fizinis aktyvumas ir sveikata yra nacionalinis prioritetas“, – kalba Lietuvos sporto universiteto (LSU) rektorė prof. Diana Rėklaitienė.
Nors mokslininkų tyrimai rodo sveikatą stiprinančio fizinio aktyvumo naudą, tačiau tikrovėje įgyvendinti ne taip paprasta. Nepakankamas fizinis aktyvumas išlieka viena didžiausių šiuolaikinės visuomenės sveikatos problemų, turinčių įtakos tiek fizinei, tiek psichikos sveikatai. PSO biuro Lietuvoje vadovė Ingrida Zurlytė primena, kad „HEPA Europe“ tinklas jau 20 metų prisideda sprendžiant šią problemą.
„Mažas fizinis aktyvumas kelia grėsmę visuomenės sveikatai, todėl būtina skatinti aktyvesnį visų visuomenės grupių gyvenimo būdą. Šių metų konferencija Kaune – puiki proga sustiprinti daugiasektorines pastangas ir kartu ieškoti sprendimų, kaip pagerinti gyventojų sveikatą Lietuvoje ir visoje Europoje“, – įžvalgomis dalinasi Pasaulio sveikatos organizacijos biuro Lietuvoje vadovė I. Zurlytė.
Fizinio aktyvumo svarbą pažymi ir Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerija. Pasak Visuomenės sveikatos departamento direktoriaus Audriaus Ščeponavičiaus, ilgalaikiai tyrimai rodo, kad fizinis pasyvumas yra vienas pagrindinių lėtinių ligų – ypač širdies ir kraujagyslių sutrikimų bei nutukimo – rizikos veiksnių.
Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (OECD) duomenimis, Lietuvoje bent tris kartus per savaitę sportuoja tik 26 proc. vyresnių nei 15 metų gyventojų (ES vidurkis – 31 proc.), o paauglių fizinis aktyvumas dar mažesnis. „Tikiu, kad Kaune vyksianti konferencija sustiprins dialogą ir pasiūlys sprendimų, kaip fizinį aktyvumą paversti kasdieniu kiekvieno žmogaus įpročiu“, – kalba A. Ščeponavičius.
Pirmoji „HEPA Europe“ konferencija surengta dar 2005 metais Gerlevo mieste (Danija), o nuo tada kasmet ji vyksta vis kitoje šalyje. Šiemet ši garbė pirmą kartą atiteko Lietuvai.
„Kaune susiburs žinomi mokslininkai ir praktikai, kurie dalinsis naujausiomis žiniomis apie fizinį aktyvumą. Tarp jų – LSU mokslininkė Brigita Miežienė, kuri nagrinės aktyvaus judumo socioekologinį požiūrį, tyrėjas Peter Gelius pristatys tvarumo modelius ir jų sąsajas su fiziniu aktyvumu, o Pasaulio sveikatos organizacijos Europos biuro atstovė Francesca Racioppi kalbės apie aktyvaus judumo vaidmenį siekiant tvarios ateities. Neabejoju, kad konferencijos dalyvių lauks ir kiti aktualūs pranešimai bei diskusijos“, – pabrėžia konferencijos organizacinio komiteto vadovė, LSU Sveikatinimo ir reabilitacijos katedros vedėja dr. Kristina Motiejūnaitė.
Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!