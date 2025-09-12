Penkios „Red Bull“ pergalės Monzoje priežastys: kaip buvo nugalėta dominuojanti „McLaren“ komanda?

Nors „McLaren“ tikėjosi, kad Monzoje kova bus atkaklesnė, toks akivaizdus pralaimėjimas nustebino visus. Šis „Red Bull“ stebuklas turėjo penkias pagrindines priežastis.
Po penktadienio treniruočių „McLaren“ suprato, kad didžiausias pavojus kyla ne iš „Ferrari“ ar „Mercedes“, o būtent iš „Red Bull“.
Nors kvalifikacijoje pralaimėta nedaug, lenktynėse „McLaren“ koziriai neveikė. M. Verstappeno persvara finišo metu buvo šiek tiek apgaulinga, nes „McLaren“ prarado apie 10 sekundžių delsę su sustojimu aptarnavimo zonoje. Vis dėlto, komandos vadovas Andrea Stella pripažino: „Red Bull“ buvo tiesiog greitesni. Jų pranašumo mastas mus nustebino.“
Palanki trasa
Kiekvienas bolidas turi savo „saldųjį tašką“ – prispaudžiamosios jėgos lygį, kuriame jis veikia efektyviausiai.
„McLaren“ pranašumas didžiausias trasose, reikalaujančiose vidutinės ir didelės prispaudžiamosios jėgos. Tuo tarpu „Red Bull“ yra ypač stiprūs mažos prispaudžiamosios jėgos reikalaujančiose trasose, kaip Monza.
Nors „McLaren“ buvo greičiausi dešimtyje iš vienuolikos Monzos posūkių, jie per daug laiko prarasdavo tiesiosiose.
Palyginimui, Monzoje posūkiai sudaro 25 proc. rato įveikimo laiko, o Vengrijos trasoje – 47 proc.
Trasos danga
Monza tradiciškai yra vieno sustojimo lenktynės. Pernai taip nebuvo, nes naujai paklotas asfaltas smarkiai padidino padangų nusidėvėjimą.
Šiemet, asfaltui „susigulėjus“, padangų nusidėvėjimas buvo minimalus, o sukibimas – itin didelis.
Tai pakenkė „McLaren“ dviem aspektais: pirma, geras sukibimas padeda bolidams su prastesne aerodinamika ir neutralizuoja lyderių pranašumą. Visų antra, „McLaren“ stiprybė – gebėjimas tausoti padangas – šiose lenktynėse tiesiog neturėjo jokios reikšmės.
Patobulino bolidą
„Red Bull“ tobulina savo RB21 bolidą be jokių kompromisų. Nuo Austrijos GP nebuvo nė vienų lenktynių, į kurias komanda nebūtų atvežusi naujų detalių – nuo dugno ir priekinių sparnų iki stabdžių aušinimo ortakių ir pakabos elementų.
Dauguma kitų komandų jau seniai sustabdė savo šių metų bolidų tobulinimą. Dėl šių atnaujinimų RB21 tapo stabilesnis, labiau nuspėjamas ir geriau tausojantis padangas.
Pakeitė strategiją
„Red Bull“ pasirinko teisingą strategiją – paaukojo dalį prispaudžiamosios jėgos dėl didesnio greičio tiesiosiose. Tai leido jiems atakuoti ir gintis nuo „McLaren“ bolidų.
Tuo tarpu „McLaren“ inžinieriai buvo atsidūrę aklavietėje. Net ir su pačiais ploniausiais, specialiai Monzai pagamintais sparnais, jų bolidai pagal maksimalų greitį buvo rikiuotės gale.
Tai – milžiniškas trūkumas trasoje, kurioje 75 proc. kvalifikacijos rato ir 68 proc. lenktynių rato važiuojama nuspaudus akceleratorių iki dugno.
Darbo metodika
„Red Bull“ pakeitė savo filosofiją. Anksčiau simuliatorius ir skaitmeninės prognozės buvo lemiamas faktorius. Dabar inžinieriai vėl labiau įsiklauso į pačių lenktynininkų pastabas.
Be to, jie pradėjo realistiškiau treniruotis: penktadieniais važiuoja su didesne variklio galia, o šeštadienio treniruotėje – su mažesniu degalų kiekiu, taip geriau imituodami kvalifikacijos ir lenktynių sąlygas.
Kaip paaiškino komandos patarėjas Helmutas Marko: „Kai važiuoji greičiau, bolidas elgiasi visiškai kitaip. Iš to išmoksti. Ne visada galima viską tiesiog apskaičiuoti.“
