Kalendorius
Rugsėjo 12 d., penktadienis
Vilnius +16°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Automanas > Automobilių sportas

Penkios „Red Bull“ pergalės Monzoje priežastys: kaip buvo nugalėta dominuojanti „McLaren“ komanda?

2025-09-12 08:01 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-12 08:01

Lenktynės Monzoje apvertė „Formulės 1“ pasaulį aukštyn kojomis. Maxas Verstappenas iškovojo pirmą pergalę nuo gegužės mėnesio, o visą sezoną dominavusi „McLaren“ komanda buvo bejėgė.

Maxas Verstappenas (nuotr. SCANPIX)

Lenktynės Monzoje apvertė „Formulės 1“ pasaulį aukštyn kojomis. Maxas Verstappenas iškovojo pirmą pergalę nuo gegužės mėnesio, o visą sezoną dominavusi „McLaren“ komanda buvo bejėgė.

REKLAMA
0

Nors „McLaren“ tikėjosi, kad Monzoje kova bus atkaklesnė, toks akivaizdus pralaimėjimas nustebino visus. Šis „Red Bull“ stebuklas turėjo penkias pagrindines priežastis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Daugiau naujienų apie „Formulės 1“ čempionatą galite perskaityti specialioje rubrikoje.

Po penktadienio treniruočių „McLaren“ suprato, kad didžiausias pavojus kyla ne iš „Ferrari“ ar „Mercedes“, o būtent iš „Red Bull“.

REKLAMA
REKLAMA

Nors kvalifikacijoje pralaimėta nedaug, lenktynėse „McLaren“ koziriai neveikė. M. Verstappeno persvara finišo metu buvo šiek tiek apgaulinga, nes „McLaren“ prarado apie 10 sekundžių delsę su sustojimu aptarnavimo zonoje. Vis dėlto, komandos vadovas Andrea Stella pripažino: „Red Bull“ buvo tiesiog greitesni. Jų pranašumo mastas mus nustebino.“

REKLAMA

Palanki trasa

Kiekvienas bolidas turi savo „saldųjį tašką“ – prispaudžiamosios jėgos lygį, kuriame jis veikia efektyviausiai.

„McLaren“ pranašumas didžiausias trasose, reikalaujančiose vidutinės ir didelės prispaudžiamosios jėgos. Tuo tarpu „Red Bull“ yra ypač stiprūs mažos prispaudžiamosios jėgos reikalaujančiose trasose, kaip Monza.

REKLAMA
REKLAMA

Nors „McLaren“ buvo greičiausi dešimtyje iš vienuolikos Monzos posūkių, jie per daug laiko prarasdavo tiesiosiose.

Palyginimui, Monzoje posūkiai sudaro 25 proc. rato įveikimo laiko, o Vengrijos trasoje – 47 proc.

Trasos danga

Monza tradiciškai yra vieno sustojimo lenktynės. Pernai taip nebuvo, nes naujai paklotas asfaltas smarkiai padidino padangų nusidėvėjimą.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Šiemet, asfaltui „susigulėjus“, padangų nusidėvėjimas buvo minimalus, o sukibimas – itin didelis.

Tai pakenkė „McLaren“ dviem aspektais: pirma, geras sukibimas padeda bolidams su prastesne aerodinamika ir neutralizuoja lyderių pranašumą. Visų antra, „McLaren“ stiprybė – gebėjimas tausoti padangas – šiose lenktynėse tiesiog neturėjo jokios reikšmės.

REKLAMA

Patobulino bolidą

„Red Bull“ tobulina savo RB21 bolidą be jokių kompromisų. Nuo Austrijos GP nebuvo nė vienų lenktynių, į kurias komanda nebūtų atvežusi naujų detalių – nuo dugno ir priekinių sparnų iki stabdžių aušinimo ortakių ir pakabos elementų.

Dauguma kitų komandų jau seniai sustabdė savo šių metų bolidų tobulinimą. Dėl šių atnaujinimų RB21 tapo stabilesnis, labiau nuspėjamas ir geriau tausojantis padangas.

REKLAMA

Pakeitė strategiją

„Red Bull“ pasirinko teisingą strategiją – paaukojo dalį prispaudžiamosios jėgos dėl didesnio greičio tiesiosiose. Tai leido jiems atakuoti ir gintis nuo „McLaren“ bolidų.

Tuo tarpu „McLaren“ inžinieriai buvo atsidūrę aklavietėje. Net ir su pačiais ploniausiais, specialiai Monzai pagamintais sparnais, jų bolidai pagal maksimalų greitį buvo rikiuotės gale.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Tai – milžiniškas trūkumas trasoje, kurioje 75 proc. kvalifikacijos rato ir 68 proc. lenktynių rato važiuojama nuspaudus akceleratorių iki dugno.

Darbo metodika

„Red Bull“ pakeitė savo filosofiją. Anksčiau simuliatorius ir skaitmeninės prognozės buvo lemiamas faktorius. Dabar inžinieriai vėl labiau įsiklauso į pačių lenktynininkų pastabas.

Be to, jie pradėjo realistiškiau treniruotis: penktadieniais važiuoja su didesne variklio galia, o šeštadienio treniruotėje – su mažesniu degalų kiekiu, taip geriau imituodami kvalifikacijos ir lenktynių sąlygas.

Kaip paaiškino komandos patarėjas Helmutas Marko: „Kai važiuoji greičiau, bolidas elgiasi visiškai kitaip. Iš to išmoksti. Ne visada galima viską tiesiog apskaičiuoti.“

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų