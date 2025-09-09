Kur dingo „McLaren“ dominavimas? Komandos vadovas paaiškino, kodėl Monzoje kautis buvo sunkiau

Pasak A. Stellos, pagrindinė priežastis – specifinė Monzos trasos konfigūracija. „Mūsų bolidas yra itin konkurencingas posūkiuose. Tačiau čia posūkiai yra labai trumpi, todėl juose laiko laimime labai mažai. O ilgos tiesiosios, kuriose akceleratorius nuspaustas net 83 proc. rato, išryškina mūsų silpnybę – mažą maksimalų greitį. Taigi, šiek tiek laimime posūkiuose, bet labai daug prarandame tiesiosiose“, – aiškino A. Stella.
Situaciją apsunkino dar du faktoriai. Pirma, Monzoje naudojami specialūs, itin mažą prispaudžiamąją jėgą generuojantys sparnai, o toks aerodinaminis paketas, pasak komandos vadovo, nėra efektyvus MCL39 bolidui.
Antra, pernai atnaujinta Monzos trasos danga pasižymi itin dideliu sukibimu. Tai neutralizavo vieną iš pagrindinių „McLaren“ pranašumų – gebėjimą būti greitiems net ir esant prastesniam sukibimui.
A. Stella prognozavo, kad lenktynėse situacija bus panaši. Nors ilgesnės stabdymo zonos lenktynių režimu gali šiek tiek padėti bolido balansui, M. Verstappeno demonstruotas tempas parodė, kad daugkartinis „Formulės 1“ čempionas nesiruošia nusileisti iki pat čempionato pabaigos.
