Kalendorius
Rugsėjo 9 d., antradienis
Vilnius +23°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Automanas > Automobilių sportas

Kur dingo „McLaren“ dominavimas? Komandos vadovas paaiškino, kodėl Monzoje kautis buvo sunkiau

2025-09-09 18:00 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-09 18:00

Po daugelio etapų, kuriuose „McLaren“ komanda atrodė neprilygstama, Italijos GP kvalifikacija ir lenktynės Monzoje privertė aistruolius sunerimti – „Pole“ poziciją ir pergalę iškovojo Maxas Verstappenas, o „McLaren“ pilotai atrodė pažeidžiami. Komandos vadovas Andrea Stella pateikė išsamią techninę analizę, kodėl taip nutiko.

Mclaren (nuotr. komandos archyvo)

Po daugelio etapų, kuriuose „McLaren“ komanda atrodė neprilygstama, Italijos GP kvalifikacija ir lenktynės Monzoje privertė aistruolius sunerimti – „Pole“ poziciją ir pergalę iškovojo Maxas Verstappenas, o „McLaren“ pilotai atrodė pažeidžiami. Komandos vadovas Andrea Stella pateikė išsamią techninę analizę, kodėl taip nutiko.

REKLAMA
0

Pasak A. Stellos, pagrindinė priežastis – specifinė Monzos trasos konfigūracija. „Mūsų bolidas yra itin konkurencingas posūkiuose. Tačiau čia posūkiai yra labai trumpi, todėl juose laiko laimime labai mažai. O ilgos tiesiosios, kuriose akceleratorius nuspaustas net 83 proc. rato, išryškina mūsų silpnybę – mažą maksimalų greitį. Taigi, šiek tiek laimime posūkiuose, bet labai daug prarandame tiesiosiose“, – aiškino A. Stella.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Daugiau naujienų apie „Formulės 1“ čempionatą galite perskaityti specialioje rubrikoje.

Situaciją apsunkino dar du faktoriai. Pirma, Monzoje naudojami specialūs, itin mažą prispaudžiamąją jėgą generuojantys sparnai, o toks aerodinaminis paketas, pasak komandos vadovo, nėra efektyvus MCL39 bolidui.

REKLAMA
REKLAMA

Antra, pernai atnaujinta Monzos trasos danga pasižymi itin dideliu sukibimu. Tai neutralizavo vieną iš pagrindinių „McLaren“ pranašumų – gebėjimą būti greitiems net ir esant prastesniam sukibimui.

A. Stella prognozavo, kad lenktynėse situacija bus panaši. Nors ilgesnės stabdymo zonos lenktynių režimu gali šiek tiek padėti bolido balansui, M. Verstappeno demonstruotas tempas parodė, kad daugkartinis „Formulės 1“ čempionas nesiruošia nusileisti iki pat čempionato pabaigos. 

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų