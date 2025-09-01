Juoda diena F-1 lyderiams Nyderlanduose: Ch. Leclercas išmuštas iš trasos, L. Norrisą sustabdė gedimas

Nyderlandų „Formulės 1“ etapas tapo didžiuliu nusivylimu dviem sporto žvaigždėms. Dėl avarijos lenktynių nebaigė „Ferrari“ lyderis Charlesas Leclercas, o „McLaren“ pilotas Lando Norrisas dėl bolido gedimo prarado beveik garantuotą antrąją vietą.
Lenktynių pabaigoje Ch. Leclercas kovojo dėl vietos pirmajame penketuke, kai po sustojimo boksuose į trasą grįžo visai šalia „Mercedes“ naujoko Kimi Antonelli. Italas, bandydamas pasinaudoti varžovo šaltesnėmis padangomis, trečiajame posūkyje atakavo pernelyg agresyviai ir susidūrė su monakiečiu, išmušdamas jį iš trasos.
Daugiau naujienų apie „Formulės 1“ čempionatą galite perskaityti specialioje rubrikoje.
Charles Leclerc was cooking for P3 until Antonelli decided to play bowling#Formula1 #DutchGP pic.twitter.com/xoYa8ZkMYTREKLAMAREKLAMA— Michael Scott (@Sidyously) August 31, 2025
„Skaudu, kad viskas taip baigėsi. Mums nepasisekė su pirmąja saugos automobilio faze, aš stengiausi atkovoti prarastą laiką, o tada buvau išmuštas. Iki tos avarijos viską darėme teisingai, bet etapą paliekame be taškų“, – apmaudo neslėpė Ch. Leclercas.
Už avarijos sukėlimą K. Antonelli gavo 10 sekundžių baudą. „Ferrari“ vadovas Frédéricas Vasseuras teigė, kad K. Antonelli po lenktynių atėjo atsiprašyti: „Žinome, kaip sunku lenkti Nyderlanduose. Jei nori čia kilti aukštyn, turi rizikuoti. Kimi surizikavo ir suklydo.“
Ne mažiau sugniuždytas buvo ir L. Norrisas. „McLaren“ pilotas tvirtai laikėsi antroje pozicijoje, tačiau lenktynių pabaigoje jį sustabdė techninis gedimas. Dėl prarastų taškų jį asmeninėje įskaitoje aplenkė komandos draugas Oscaras Piastri.
„Skirtumas tarp mūsų dabar stipriai išaugo. Viena vertus, dėl to netgi jaučiu šiokį tokį palengvėjimą – jausmas dabar toks, tarsi neturėčiau ką prarasti, tad galėsiu eiti „va bank“ ir bandyti laimėti kiekvienas likusias lenktynes“, – savo požiūrį dėstė L. Norrisas.
This clip of Norris and Leclerc is hilarious man pic.twitter.com/Hbu2H3c0m0— slouma (@brk_sal) August 31, 2025
Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!