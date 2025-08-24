Kalendorius
Rugpjūčio 24 d., sekmadienis
Vilnius +15°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Automanas > Automobilių sportas

Naujojo „Red Bull“ vadovo misija: kaip Mekiesas bandys išsaugoti Maxą Verstappeną

2025-08-24 13:01 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-24 13:01

Po daugiau nei metus trukusios sagos ir ilgamečio vadovo Christiano Hornerio atleidimo, „Red Bull“ komandos vairą liepą perėmė prancūzas Laurent'as Mekiesas. Jo laukia milžiniška užduotis: atkurti stabilumą ir, svarbiausia, įtikinti komandos žvaigždę Maxą Verstappeną likti ekipoje, kuri prarado techninį pranašumą.

Maxas Verstappenas (nuotr. SCANPIX)

Po daugiau nei metus trukusios sagos ir ilgamečio vadovo Christiano Hornerio atleidimo, „Red Bull“ komandos vairą liepą perėmė prancūzas Laurent'as Mekiesas. Jo laukia milžiniška užduotis: atkurti stabilumą ir, svarbiausia, įtikinti komandos žvaigždę Maxą Verstappeną likti ekipoje, kuri prarado techninį pranašumą.

REKLAMA
0

Nors 2024 m. M. Verstappenas iškovojo ketvirtąjį čempiono titulą, komanda konstruktorių įskaitoje nusirito į trečią vietą, nusileisdama „McLaren“ ir „Ferrari“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Daugiau naujienų apie „Formulės 1“ čempionatą galite perskaityti specialioje rubrikoje.

Šių metų RB21 bolidas kenčia nuo tos pačios problemos – siauro darbinio lango. Kaip pripažino pats L. Mekiesas po nesėkmingo Vengrijos GP, bolidui trūksta sukibimo lėtuose ir vidutinio greičio posūkiuose, o tai yra rimta kliūtis kovoje su dominuojančiais „McLaren“.

REKLAMA
REKLAMA

Būtent techninis atsilikimas kelia didžiausią grėsmę prarasti M. Verstappeną. Manoma, kad olando kontrakte yra numatyta galimybė palikti komandą 2026 metais. Todėl pagrindinė naujojo vadovo užduotis – užtikrinti, kad komanda vėl pradėtų kurti pergalingus bolidus.

REKLAMA

L. Mekieso pranašumu laikomas jo inžinerinis išsilavinimas. Tai atitinka sėkmingą pastarųjų metų tendenciją „Formulėje 1“, kai komandoms sėkmingai vadovauja inžinieriai, tokie kaip „McLaren“ vedlys Andrea Stella.

Pats L. Mekiesas pabrėžia komandos mentalitetą: „Mūsų tikslas – laimėti. Atvykstame į trasą tam, kad laimėtume.“ Tikėtina, kad tokie žodžiai patinka M. Verstappenui, tačiau vien jų neužteks – olandui svarbiausia yra pergalės ir titulai.

REKLAMA
REKLAMA

„Red Bull“ laukia ne tik dabartiniai iššūkiai, bet ir didžiulė 2026-ųjų revoliucija, kai komanda pirmą kartą istorijoje naudos savo pačių gamybos jėgainę.

Komandoje yra neįtikėtinai daug talento ir žinių. Žinome, kad pasieksime progresą, ypač po sunkių savaitgalių. Tai bus mūsų būsimų sėkmių kuras“, – viltingai kalbėjo L. Mekiesas, bandydamas įkvėpti pasitikėjimo tiek komandai, tiek jos lyderiui.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų