Naujojo „Red Bull“ vadovo misija: kaip Mekiesas bandys išsaugoti Maxą Verstappeną

Nors 2024 m. M. Verstappenas iškovojo ketvirtąjį čempiono titulą, komanda konstruktorių įskaitoje nusirito į trečią vietą, nusileisdama „McLaren“ ir „Ferrari“.
Šių metų RB21 bolidas kenčia nuo tos pačios problemos – siauro darbinio lango. Kaip pripažino pats L. Mekiesas po nesėkmingo Vengrijos GP, bolidui trūksta sukibimo lėtuose ir vidutinio greičio posūkiuose, o tai yra rimta kliūtis kovoje su dominuojančiais „McLaren“.
Būtent techninis atsilikimas kelia didžiausią grėsmę prarasti M. Verstappeną. Manoma, kad olando kontrakte yra numatyta galimybė palikti komandą 2026 metais. Todėl pagrindinė naujojo vadovo užduotis – užtikrinti, kad komanda vėl pradėtų kurti pergalingus bolidus.
L. Mekieso pranašumu laikomas jo inžinerinis išsilavinimas. Tai atitinka sėkmingą pastarųjų metų tendenciją „Formulėje 1“, kai komandoms sėkmingai vadovauja inžinieriai, tokie kaip „McLaren“ vedlys Andrea Stella.
Pats L. Mekiesas pabrėžia komandos mentalitetą: „Mūsų tikslas – laimėti. Atvykstame į trasą tam, kad laimėtume.“ Tikėtina, kad tokie žodžiai patinka M. Verstappenui, tačiau vien jų neužteks – olandui svarbiausia yra pergalės ir titulai.
„Red Bull“ laukia ne tik dabartiniai iššūkiai, bet ir didžiulė 2026-ųjų revoliucija, kai komanda pirmą kartą istorijoje naudos savo pačių gamybos jėgainę.
Komandoje yra neįtikėtinai daug talento ir žinių. Žinome, kad pasieksime progresą, ypač po sunkių savaitgalių. Tai bus mūsų būsimų sėkmių kuras“, – viltingai kalbėjo L. Mekiesas, bandydamas įkvėpti pasitikėjimo tiek komandai, tiek jos lyderiui.
