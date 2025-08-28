Lewiso Hamiltono krizė: ar rekordinis aštuntas titulas tolsta?

Svajonė buvo didinga. Britas su „Ferrari“ norėjo iškovoti rekordinį aštuntąjį čempiono titulą ir taip pralenkti Michaelį Schumacherį.
Tačiau realybė 2025-ųjų sezone kol kas skaudi. Per pirmąją sezono pusę L. Hamiltonas nė karto nelipo ant podiumo, kai jo komandos draugas Charlesas Leclercas tai padarė jau penkis kartus ir bendroje įskaitoje lenkia britą 42 taškais.
Pagrindinė problemų priežastis – nesuderinamumas su „Ferrari SF-25“ bolidu. L. Hamiltono vairavimo stilius, pagrįstas vėlyvu stabdymu ir stabilios galinės ašies poreikiu, visiškai nedera su nervingu ir nestabiliu dabartinio bolido charakteriu.
Priešingai nei L. Hamiltonas, C. Leclercas, panašiai kaip Maxas Verstappenas, mėgsta aktyvesnę ir „šokančią“ galinę dalį.
Po kvalifikacijos Vengrijoje, kurioje nepateko į finalinę dalį, L. Hamiltonas atrodė palūžęs. „Aš nenaudingas. Komanda yra puiki. Galbūt jiems reikia keisti vairuotoją“, – sakė jis.
Nors komandos vadovas Frédéricas Vasseuras gina savo pilotą, vadindamas jį „ypač savikritišku“, buvęs F-1 vadovas Bernie Ecclestone'as buvo tiesmukas: „Lewisas pavargęs. Jam laikas sustoti.“
Nepaisant visko, pats L. Hamiltonas teigia vis dar mylintis lenktynes. Didžiausia jo viltis – 2026-ųjų techninių taisyklių revoliucija.
Tikimasi, kad naujos kartos bolidai, turėsiantys mažesnę aerodinaminę prispaudžiamąją jėgą ir bus labiau pritaikyti jo vairavimo stiliui ir suteiks šansą sugrįžti į lyderių gretas.
