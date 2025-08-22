„Formulės 1“ pilotų turgus: kas pretenduoja į laisvas vietas 2026-ųjų sezone?

„Formulės-1“ vasaros pertraukos metu, kai lenktynių trasose stoja tyla, tradiciškai prasideda vadinamasis „kvailasis sezonas“ (angl. Silly Season). Tai metas, kai visas dėmesys nukrypsta į pilotų ateities perspektyvas, o gandų katile verdiktus priiminėja tiek informuoti šaltiniai, tiek „Formulės 1“ entuziastai.
Iki kito etapo Nyderlanduose (rugpjūčio 31 d.) dar yra laiko, todėl tai puiki proga apžvelgti likusias laisvas vietas 2026-ųjų sezono rikiuotėje. Analizuojame kiekvieną komandą atskirai, įskaitant ir naujokę „Cadillac“, kuri taps vienuoliktąja komanda ir suteiks papildomų vilčių šiuo metu be vietos esantiems pilotams.
Komandos, kuriose intrigos nėra
Didžioji dalis rikiuotės dalis 2026-ųjų sezonui atrodo stabili. Čempionato lyderiai „McLaren“ yra ramūs dėl savo ateities su ilgalaikes sutartis turinčiais Oscaru Piastri ir Lando Norrisu. „Ferrari“ taip pat lieka su Charlesu Leclercu ir Lewisu Hamiltonu, nors pastarojo ateitis kelia tam tikrų abejonių dėl jo paties motyvacijos.
„Mercedes“ planuoja išlaikyti George'ą Russellą ir toliau ugdyti jaunąjį talentą Andrea Kimi Antonelli. Ryškų progresą demonstruojanti „Williams“ komanda džiaugiasi išlaikiusi Alexanderį Alboną ir iš „Ferrari“ atvykusį Carlosą Sainzą.
Jokių pokyčių nenusimato ir „Aston Martin“ (su veteranu Fernando Alonso ir savininko sūnumi Lance'u Strollu) bei būsimojoje „Audi“ gamyklinėje komandoje „Sauber“ (patyręs Nico Hülkenbergas ir naujokas Gabrielis Bortoleto). Taip pat stabili išlieka ir „Haas“ komanda su Estebanu Oconu ir Oliveriu Bearmanu.
Pagrindiniai intrigų židiniai
Visas „kvailojo sezono“ dėmesys krypsta į tris komandas, kuriose laukia esminiai pokyčiai. Didžiausia intriga tradiciškai verda „Red Bull“ stovykloje. Nors Maxas Verstappenas lieka komandos lyderiu, antroji vieta šalia jo jau seniai vadinama „katapulta“.
Mažai tikėtina, kad Yuki Tsunoda ją išsaugos, nes baigiasi komandos partnerystė su „Honda“. Viskas rodo, kad jo vietą užims puikiai pirmoje sezono pusėje pasirodęs „Toro Rosso“ naujokas Isackas Hadjaras.
Kitas klaustukas kabo virš „Alpine“ komandos. Pierre'as Gasly išlieka komandos lyderiu, tačiau antroji vieta yra visiškai laisva po to, kai nepateisino lūkesčių nei Jackas Doohanas, nei jį pakeitęs Franco Colapinto. Komandos restruktūrizuotojas Flavio Briatore, kaip teigiama, aktyviai ieško patyrusio piloto.
Didžiausias galimybių langas atsiveria naujoje „Cadillac“ komandoje. Į čempionatą 2026-aisiais ateinantys amerikiečiai turi dvi laisvas vietas ir tampa pagrindiniu prizu pilotams, siekiantiems išlikti ar sugrįžti į Formulę-1.
Kas sės į laisvas vietas?
Atsiradus laisvoms vietoms, trys žinomi vardai minimi dažniausiai. Beveik vieša paslaptis, kad vieną iš „Cadillac“ bolidų 2026-aisiais vairuos suomis Valtteri Bottas. Po kelerių metų „Sauber“ komandoje jis žengė žingsnį atgal ir 2025-aisiais tapo „Mercedes“ atsarginiu pilotu, kad išliktų „Formulės 1“ dalyvių gretose. Ir panašu, kad šis planas pasiteisino.
Antrasis itin realus kandidatas yra Sergio Perezas. „Red Bull“ atleistas meksikietis yra patrauklus tiek „Cadillac“, tiek „Alpine“ komandoms. Jis atsineštų ne tik didžiulę patirtį, bet ir solidžią rėmėjų paramą iš savo gimtinės, o tai ypač svarbu „Cadillac“ patronuojančiam „General Motors“ koncernui, kuriam Meksikos rinka yra viena iš prioritetinių.
Tuo tarpu septyniskart čempiono sūnaus Micko Schumacherio šansai gauti nuolatinę lenktynininko vietą atrodo menki. Vis daugiau ženklų rodo, kad vokiečio laukia atsarginio piloto vaidmuo „Cadillac“ komandoje. Tikimasi, kad jis taip pat dalyvaus WEC ištvermės lenktynių programoje, taip išlikdamas „Formulės 1“ komandų akiratyje.
