Deimantė Daulytė-Cornette nepateko tarp prizininkių Prancūzijos čempionate – naująja čempione tapo translytė

Prancūzijos moterų čempionate D. Daulytė-Cornette 1,5:0,5 nugalėjo Silvią Alexievą, 2:0 pranoko Seraphiną Bosc ir pateko į pusfinalį, bet ten 1,5:2,5 nusileido Mitrai Hejazipour. Vėliau mažajame finale lietuvė 1:5:2,5 pralaimėjo Anastasijai Savinai.
Naująja čempione tapo Yosha Iglesias. Ji finale 1,5:0,5 nugalėjo M. Hejazipour. 37-erių J. Iglesias šia pergale ypatingai džiaugėsi ir tikėjosi, kad ji įkvėps jaunas translytes žaidėjas.
„Tikiuosi, kad mano pergalė įkvėps jaunus translyčius žmones, kurie supras, jog pasikeitus lytį nebus būtina atsisakyti savo mėgstamo žaidimo. Nenoriu, kad jie kankintųsi taip, kaip aš. Anksčiau jausdavausi taip, tarsi turėdavau užgniaužti tikrąja save, kad galėčiau tęsti karjerą šachmatuose“, – sakė J. Iglesias.
J. Iglesias – pirmoji translytė, tapusi Prancūzijos šachmatų čempione. Anksčiau pasaulyje buvo užfiksuotas tik vienas toks atvejis, kai 2003 m. translytė Annemarie Meier laimėjo Vokietijos čempionatą. A. Meier po Prancūzijos čempionato pasveikino J. Iglesias, o pastaroji pabrėžė, kad vokietė jai visada buvo įkvėpimo šaltinis.
J. Iglesias lytį pakeitė 2020 m.
Just a tweet to thank all the transphobes of this nazi bar.— Yosha Iglesias (@IglesiasYosha) August 24, 2025
Your harassment forged the mental strength I needed to win the French Championship despite being seeded #7.
Thanks to you, I am a better player and a better person.
Your littleness became my greatness.
❤️🧡💛💚💙💜 pic.twitter.com/h9hQVNX2Fg
