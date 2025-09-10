Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Deimantė Daulytė-Cornette nepateko tarp prizininkių Prancūzijos čempionate – naująja čempione tapo translytė

2025-09-10 15:11 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-10 15:11

Prancūzijai atstovaujanti lietuvė Deimantė Daulytė-Cornette neapgynė šalies šachmatų čempionės titulo.

Yosha Iglesias | „X“ nuotr.

Prancūzijai atstovaujanti lietuvė Deimantė Daulytė-Cornette neapgynė šalies šachmatų čempionės titulo.

0

Prancūzijos moterų čempionate D. Daulytė-Cornette 1,5:0,5 nugalėjo Silvią Alexievą, 2:0 pranoko Seraphiną Bosc ir pateko į pusfinalį, bet ten 1,5:2,5 nusileido Mitrai Hejazipour. Vėliau mažajame finale lietuvė 1:5:2,5 pralaimėjo Anastasijai Savinai.

Naująja čempione tapo Yosha Iglesias. Ji finale 1,5:0,5 nugalėjo M. Hejazipour. 37-erių J. Iglesias šia pergale ypatingai džiaugėsi ir tikėjosi, kad ji įkvėps jaunas translytes žaidėjas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Tikiuosi, kad mano pergalė įkvėps jaunus translyčius žmones, kurie supras, jog pasikeitus lytį nebus būtina atsisakyti savo mėgstamo žaidimo. Nenoriu, kad jie kankintųsi taip, kaip aš. Anksčiau jausdavausi taip, tarsi turėdavau užgniaužti tikrąja save, kad galėčiau tęsti karjerą šachmatuose“, – sakė J. Iglesias.

J. Iglesias – pirmoji translytė, tapusi Prancūzijos šachmatų čempione. Anksčiau pasaulyje buvo užfiksuotas tik vienas toks atvejis, kai 2003 m. translytė Annemarie Meier laimėjo Vokietijos čempionatą. A. Meier po Prancūzijos čempionato pasveikino J. Iglesias, o pastaroji pabrėžė, kad vokietė jai visada buvo įkvėpimo šaltinis.

J. Iglesias lytį pakeitė 2020 m.

