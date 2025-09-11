Panevėžio sporto centro dviratininkai suspindo Lietuvos treko čempionate – iškovoti net 25 medaliai

Šio čempionato žvaigžde tapo Dovydas Činga, jaunių vaikinų grupėje iškovojęs net šešis medalius. Dviratininkas čempionu tapo skrečo, sprinto, omniumo, keirino rungtyse bei grupinėse lenktynėse dėl taškų, o eliminavimo rungtyje užėmė trečiąją vietą. Puikiai pasirodė ir Tadas Trakelis – jis nugalėjo eliminavime, pelnė sidabrą grupinėse lenktynėse dėl taškų, o keirino ir omniumo rungtyse iškovojo bronzos medalius. Benas Tamoševičius keirino rungtyje užėmė antrąją vietą.
Jaunių merginų grupėje Deimantė Zelenauskaitė tapo čempione keirino ir omniumo rungtyse, sidabrą pelnė sprinte, o eliminavime finišavo trečia. Aistė Aukštuolytė triumfavo eliminavime, iškovojo sidabrą grupinėse lenktynėse dėl taškų ir bronzą - sprinte.
Elito grupėje nepralenkiamas buvo Vasilijus Lendel, kuris vyrų sprinto ir keirino rungtyse iškovojo aukso medalius. Moterų elito grupėje Neimantė Laužikaitė pelnė sidabrą keirine, o sprinto, eliminavimo, grupinių lenktynių dėl taškų bei omniumo rungtyse pasidabino bronza. Visus šiuos sportininkus varžyboms ruošė treneris Anatolijus Novikovas.
Dviračių sporto bendruomenę pasiekė ir dar viena džiugi žinia – Vasilijus Lendel surinko reikiamą taškų skaičių ir užsitikrino vietą pasaulio čempionate, kuris vyks spalio 22-26 d. Santjago mieste, Čilėje. Tai reikšmingas pasiekimas tiek sportininkui, tiek ir visai Lietuvai.
