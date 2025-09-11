Kalendorius
Rugsėjo 11 d., ketvirtadienis
Vilnius +22°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Panevėžio sporto centro dviratininkai suspindo Lietuvos treko čempionate – iškovoti net 25 medaliai

2025-09-11 12:24 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-11 12:24

Panevėžio sporto centro ugdytiniai įspūdingai pasirodė Panevėžyje vykusiame Lietuvos dviračių treko čempionate. Panevėžiečiai iškovojo net 25 medalius - vienuolika aukso, penkis sidabro ir devynis bronzos.

Panevėžio sporto centro nuotr. | Organizatorių nuotr.

Panevėžio sporto centro ugdytiniai įspūdingai pasirodė Panevėžyje vykusiame Lietuvos dviračių treko čempionate. Panevėžiečiai iškovojo net 25 medalius - vienuolika aukso, penkis sidabro ir devynis bronzos.

REKLAMA
0

Šio čempionato žvaigžde tapo Dovydas Činga, jaunių vaikinų grupėje iškovojęs net šešis medalius. Dviratininkas čempionu tapo skrečo, sprinto, omniumo, keirino rungtyse bei grupinėse lenktynėse dėl taškų, o eliminavimo rungtyje užėmė trečiąją vietą. Puikiai pasirodė ir Tadas Trakelis – jis nugalėjo eliminavime, pelnė sidabrą grupinėse lenktynėse dėl taškų, o keirino ir omniumo rungtyse iškovojo bronzos medalius. Benas Tamoševičius keirino rungtyje užėmė antrąją vietą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Jaunių merginų grupėje Deimantė Zelenauskaitė tapo čempione keirino ir omniumo rungtyse, sidabrą pelnė sprinte, o eliminavime finišavo trečia. Aistė Aukštuolytė triumfavo eliminavime, iškovojo sidabrą grupinėse lenktynėse dėl taškų ir bronzą - sprinte.

REKLAMA
REKLAMA

Elito grupėje nepralenkiamas buvo Vasilijus Lendel, kuris vyrų sprinto ir keirino rungtyse iškovojo aukso medalius. Moterų elito grupėje Neimantė Laužikaitė pelnė sidabrą keirine, o sprinto, eliminavimo, grupinių lenktynių dėl taškų bei omniumo rungtyse pasidabino bronza. Visus šiuos sportininkus varžyboms ruošė treneris Anatolijus Novikovas.

Dviračių sporto bendruomenę pasiekė ir dar viena džiugi žinia – Vasilijus Lendel surinko reikiamą taškų skaičių ir užsitikrino vietą pasaulio čempionate, kuris vyks spalio 22-26 d. Santjago mieste, Čilėje. Tai reikšmingas pasiekimas tiek sportininkui, tiek ir visai Lietuvai.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų