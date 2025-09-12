Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Panevėžyje įvyko 35-asis tarptautinis sunkiosios atletikos turnyras – puiki patirtis jauniesiems sportininkams

2025-09-12 15:58 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-12 15:58

Rugsėjo pradžioje Panevėžyje vyko 35-asis tarptautinis jubiliejinis sunkiosios atletikos turnyras, skirtas miesto gimtadieniui paminėti. Ilgametes tradicijas turintis renginys sukvietė daugiau nei 130 sportininkų iš Latvijos, Estijos, Vokietijos, Lenkijos, Vengrijos ir Lietuvos. Tris dienas trukusio turnyro metu savo jėgas išbandė moterys, vyrai ir senjorai.

Panevėžio sporto centro nuotr. | Organizatorių nuotr.

Rugsėjo pradžioje Panevėžyje vyko 35-asis tarptautinis jubiliejinis sunkiosios atletikos turnyras, skirtas miesto gimtadieniui paminėti. Ilgametes tradicijas turintis renginys sukvietė daugiau nei 130 sportininkų iš Latvijos, Estijos, Vokietijos, Lenkijos, Vengrijos ir Lietuvos. Tris dienas trukusio turnyro metu savo jėgas išbandė moterys, vyrai ir senjorai.

0

Renginyje aktyviai dalyvavo ir Panevėžio sporto centro sunkiosios atletikos ugdytiniai. Jaunieji sportininkai įgijo neįkainojamos patirties varžydamiesi su aukšto lygio sportininkais iš užsienio ir Lietuvos. Tokie turnyrai yra puiki proga tobulinti techniką, mokytis iš stipresnių varžovų bei motyvuoti save siekti dar aukštesnių rezultatų ateityje.

Visų svorio kategorijų prizininkai buvo apdovanoti medaliais ir diplomais. Be sportinių varžybų, užsienio šalių delegacijos ir Panevėžio sunkiaatlečiai dalyvavo šventinėje miesto gimtadienio eisenoje.

Turnyro metu vyko ir parodomosios sunkiosios atletikos varžybos. Savo meistriškumą aikštėje demonstravo Vengrijos ir Panevėžio sunkiaatlečiai – jie parodė rovimo ir stūmimo technikas, pristatė šiuolaikinių sunkiosios atletikos treniruočių subtilybes. Žiūrovai taip pat buvo kviečiami patys išbandyti jėgas – štangos, giros kėlimo, diskų kilnojimo, alaus bačkos kėlimo ir štangos atkėlimo rungtyse. Net 50 aktyviausių dalyvių buvo apdovanoti specialiais medaliais.

Renginio metu buvo pristatyta miesto sunkiosios atletikos istorija, rodyti archyviniai vaizdo įrašai bei nuotraukos, primenančios apie šio sporto šakos svarbą ir tradicijas Panevėžyje.

Panevėžio sporto centro sunkiosios atletikos ugdymu užsiima treneriai Gintautas Čeponis ir Dovydas Sužiedelis.

