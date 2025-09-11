Pasaulio šaudymo iš lanko čempionate aukščiausiai iš lietuvių pakilo Jonas Grigaravičius

Kvalifikacijoje pasaulio ir Europos jaunių pirmenybių medalius savo kolekcijoje turintis J. Grigaravičius surinko 695 taškus ir užėmė 68-ą poziciją. Jono treneris ir tėtis Marius Grigaravičius su 670 taškų liko 109-as tarp 121 dalyvio ir į atkrintamąsias varžybas nepateko.
Pirmajame atkrintamųjų varžybų rate J. Grigaravičius dramatiškoje kovoje 148:147 palaužė 45-ą vietą kvalifikacijoje užėmusį slovėną Matiją Aljazą.
Antrajame rate J. Grigaravičius 143:147 turėjo pripažinti Izraelio atstovo Shamai Yamromo (20 vieta kvalifikacijoje) pranašumą.
„Savo pasirodymą vertinu gana neblogai – viskas pavyko pakankamai sklandžiai, nors, tiesą sakant, tikėjausi šiek tiek daugiau. Buvo visos galimybės pasirodyti dar geriau, nes potencialo tikrai netrūko, bet tam šį kartą kiek sutrukdė aplinkybės“, – sakė J. Grigaravičius.
Viena iš tų aplinkybių – itin permainingas oras. Lankininkams teko šaudyti ir per didelę kaitrą, ir per liūtį.
„Ypač sudėtingos oro sąlygos – didelė kaitra, o vėliau ir prasidėjęs lietus – turėjo nemažai įtakos bendram rezultatui. Vis dėlto, nepaisant to, džiaugiuosi, kad pavyko parodyti pastangas ir išlaikyti gana stabilų pasirodymo lygį“, – pabrėžė J. Grigaravičius.
Pasaulio čempionu tapo kvalifikacijos nugalėtojas prancūzas Nicolas Girard, atkrintamosiose varžybose du kartus, tarp jų ir finale, surinkęs maksimalų 150 taškų skaičių.
Moterų skriemulinių lankų kvalifikacijoje Inga Timinskienė (685 tšk.) buvo 61-a, o Jolita Antanaitytė-Garškienė (662 tšk.) – 95-a. Abi jos pateko į atkrintamąsias varžybas.
Pirmajame atkrintamųjų varžybų rate I. Timinskienė 142:144 pralaimėjo Taivano atstovei Wang Lu-Yun. Nesėkmę lėmė netiksli trečia lietuvės šūvių serija, kurią mūsiškė pralaimėjo 26:29.
J. Antanaitytė-Garškienė 144:146 po atkaklios kovos pralaimėjo Kim Anh Nguyen iš Vietnamo. Lietuvės pasidalino 57-ą poziciją.
Aukso medalį iškovojo meksikietė Andrea Becerra.
Skriemulinių lankų mišrių duetų rungtyje I. Timinskienės ir J. Grigaravičiaus rezultatas (1380 tšk.) buvo 31-as tarp 44 komandų. Į atkrintamąsias varžybas pateko į 24 duetai.
Pasaulio šaudymo iš lanko čempionate dalyvavo daugiau nei 500 sportininkų iš 74 valstybių.
