10 žaidėjų, kurie sezono išvakarėse dar nerado komandos

32 metų 195 cm ūgio Donatas Sabeckis irgi praėjusį sezoną norės pamiršti – 27 rungtynės ir patirta trauma, kuri anksčiau laiko užbaigė jo pasirodymą. Mažeikių „M Basket“ liko paskutinėje vietoje, tad D.Sabeckio metai jokio pozityvo neturėjo suteikti. Įžaidėjas LKL (8,7 tšk., 11,3 naud. bal.) dar tikrai bus paklausus žaidėjas.
34 metų 206 cm ūgio Saulius Kulvietis jau yra pasiekęs veterano ribą, bet praėjusiame sezone išvengė jį nuolat kamavusių traumų ir praktiškai nepraleido rungtynių. Tai yra geras ženklas, kadangi S.Kulvietis garsėjo kaip žaidėjas, kurį nuolat kankina sveikatos problemos, tad ieškant ekipos ši raudona vėliava bent jau pakeis spalvą į oranžinę. 9,8 taško ir 8,9 naudingumo balo vidurkiai LKL nėra kažkas įspūdingo, bet aikštelę plečiantis „ketvirtas numeris“ (38,8 proc. tritaškių) darbą tikrai suras.
Dar vienas „Šiaulių“ centras – 34 metų 206 cm ūgio Giedrius Staniulis. Veterano amžių pasiekęs ilgametis LKL žaidėjas dar gali būti naudingas lygos komandoms. Tik problema ta, kad G.Staniulį dažnai stabdo traumos ir tai yra šiokia tokia raudona vėliava. Sezonas LKL nebuvo sėkmingas (5,6 tšk. ir 7,6 naud. bal.), bet turint omenyje siaurą centrų lietuvių rinką, G.Staniulis dėmesio tikrai sulauks, nes komandos žino, kad jis gali rungtyniauti geriau.
32 metų 202 cm ūgio Aurimas Majauskas rungtyniavo Jonavos „CBet“ sudėtyje. Aukštaūgio sezoną temdė traumos – LKL pasirodė ant parketo 21-iose rungtynėse (8,8 tšk., 8 naud. bal.) ir praleido praktiškai visas atkrintamąsias, nes sužaidus 4 minutes su „Wolves“ buvo patirta trauma. Nebūtų nuostabu, kad didžiąją karjeros dalį užsienyje praleidęs A.Majauskas vėl pasuktų svetur.
Iš svetur rungtyniavusių aukštaūgių galima paminėti 34 metų 207 cm ūgio Evaldą Kairį. Mersino klube žaidęs lietuvis (16 min., 4,5 tšk., 6,4 naud. bal.) sužaidė vos 18 mačų ir ant parketo nuo vasario 7 dienos nebepasirodė dėl legionierių limito. E.Kairys irgi jau pasiekė veterano amžių ir galbūt grįžimas į Lietuvą po dvejų metų pertraukos būtų protingas sprendimas.
Lenkijoje praėjusį sezoną užbaigęs Adas Juškevičius vis dar nori rungtyniauti, tik problema todėl, kad neturi ekipos. 36 metų 194 cm ūgio gynėjas pernai irgi sezoną pradėjo be klubo ir pirmąjį mačą sužaidė lapkričio 16-ąją. Lenkijos pirmenybėse A.Juškevičius fiksavo 13,4 taško, 2,2 atkovoto kamuolio, 3,2 rezultatyvaus perdavimo ir 12 naudingumo balų vidurkius. Akivaizdu, kad parako dar veteranas turi ir galbūt bus vienas tų, kurie sulauks agento skambučio tuomet, kai sezonas jau įsibėgės.
28 metų 195 cm ūgio Karolis Lukošiūnas tapo nusivylimu Utenos „Juventus“ ekipai. Snaiperis per 16 minučių įmesdavo 4,9 taško, 1,1 atkovoto kamuolio, 1,3 rezultatyvaus perdavimo ir 2,7 naudingumo balo vidurkius, o tritaškius metė 32,8 proc. tikslumu. Per visą vasarą K.Lukošiūnas skyrė nemažai dėmesio individualiam darbui ir rimtai ruošiasi naujam sezonui, bet kol kas su jokia ekipa sutarties nepasirašė.
25 metų 186 cm ūgio Matas Vaitkus rungtyniavo Kėdainių „Nevėžyje“ (12 min., 3,6 tšk., 1,4 atk. kam., 2 rez. perd., 4,1 naud. bal.), Šarūnas Valunta, gynęs Mažeikių „M Basket“ garbę (21 min., 7,6 tšk., 1,4 atk. kam., 1,2 rez. perd., 3,8 naud. bal.) ir Denisas Krestininas, gynęs Traiskircheno „Arkadia Lions“ garbę (25 min., 6,9 tšk., 6,6 atk. kam., 6,1 naud. bal.) taip pat lieka kol kas be klubo.
