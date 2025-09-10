L.Lekavičius ir M.Kuzminskas į pergalę įnešė dviženklius indėlius

Lietuviškasis klubas išvykoje 99:80 (25:26, 29:21, 23:14, 22:19) pranoko Vilčos „CS Valcea“ klubą.
AEK jau po trijų kėlinių pirmavo 77:61, o vėliau tik įtvirtino savo pergalę.
Lietuviai nugalėtojų gretose buvo tarp rezultatyviausių – Lukas Lekavičius surinko 14 taškų ir 4 rezultatyvius perdavimus, Mindaugas Kuzminskas pridėjo 10 taškų.
21 tašką AEK gretose pelnė Adonis Armsas, 17 – Frankas Bartley, 14 – Chrisas Silva.
Šeimininkams 25 taškus atnešė Raresas Uta, 14 – Tyrellas Jonesas, 13 – Corneliusas Hudsonas.
AEK artėjantį sezoną varžysis FIBA Čempionų lygoje ir Graikijos pirmenybėse, kurių tvarkaraštis dar nėra paskelbtas.
