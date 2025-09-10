Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europa

L.Lekavičius ir M.Kuzminskas į pergalę įnešė dviženklius indėlius

2025-09-10 00:08 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-10 00:08

Sezonui besirengianti Atėnų AEK ekipa pasiekė užtikrintą pergalę.

Lietuviai svariai prisidėjo prie AEK pergalės

Lietuviai svariai prisidėjo prie AEK pergalės

0

Lietuviškasis klubas išvykoje 99:80 (25:26, 29:21, 23:14, 22:19) pranoko Vilčos „CS Valcea“ klubą.

AEK jau po trijų kėlinių pirmavo 77:61, o vėliau tik įtvirtino savo pergalę.

Lietuviai nugalėtojų gretose buvo tarp rezultatyviausių – Lukas Lekavičius surinko 14 taškų ir 4 rezultatyvius perdavimus, Mindaugas Kuzminskas pridėjo 10 taškų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

21 tašką AEK gretose pelnė Adonis Armsas, 17 – Frankas Bartley, 14 – Chrisas Silva.

Šeimininkams 25 taškus atnešė Raresas Uta, 14 – Tyrellas Jonesas, 13 – Corneliusas Hudsonas.

AEK artėjantį sezoną varžysis FIBA Čempionų lygoje ir Graikijos pirmenybėse, kurių tvarkaraštis dar nėra paskelbtas.

 

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
L.Lekavičius apsipranta naujoje komandoje
M.Kuzminsko ir L.Lekavičiaus tandemas neįveikė Rumunijos klubo

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

