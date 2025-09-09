Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas

Prancūzijos rinktinė išvargo pergalę prieš Islandiją

2025-09-09 23:58 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-09 23:58

Prancūzijos futbolo rinktinė džiaugėsi pergale atrankoje į 2026 m. Pasaulio taurę.

Bradley Barcola ir Kylianas Mbappe | Scanpix nuotr.

Prancūzijos futbolo rinktinė džiaugėsi pergale atrankoje į 2026 m. Pasaulio taurę.

0

Atrankos rungtynėse prancūzai atsiliko, bet galiausiai 2:1 palaužė islandus. Ši pergalė leido jiems po 2 turų savo sąskaitoje turėti 6 taškus.

Sėkmingai dvikovą pradėję islandai pasižymėjo pirmieji. Kamuolys vartuose atsidūrė po Andrio Gudjohnseno smūgio.

Visgi, kėlinio pabaigoje jiems nepavyko išlaikyti persvaros. 11 m. baudinį realizavo Kylianas Mbappe.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Po pertraukos „Real“ atstovas jau asistavo Bradlio Barcola tiksliai atakai, o savo šansų jie turėjo ir daugiau. Visgi, rezultatas išliko nepakęs, o Aurelienas Tchouameni kone pusvalandžiui komandą paliko mažumoje.

Dėl to prancūzai vos nebuvo nubausti. A. Gudjohnsenas antrą kartą rungtynėse siuntė kamuolį į savo oponentų vartus. Visgi, po ilgos VAR peržiūros įvartis buvo anuliuotas dėl užfiksuotos pražangos.

