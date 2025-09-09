Prancūzijos rinktinė išvargo pergalę prieš Islandiją

Atrankos rungtynėse prancūzai atsiliko, bet galiausiai 2:1 palaužė islandus. Ši pergalė leido jiems po 2 turų savo sąskaitoje turėti 6 taškus.
Sėkmingai dvikovą pradėję islandai pasižymėjo pirmieji. Kamuolys vartuose atsidūrė po Andrio Gudjohnseno smūgio.
Visgi, kėlinio pabaigoje jiems nepavyko išlaikyti persvaros. 11 m. baudinį realizavo Kylianas Mbappe.
Po pertraukos „Real“ atstovas jau asistavo Bradlio Barcola tiksliai atakai, o savo šansų jie turėjo ir daugiau. Visgi, rezultatas išliko nepakęs, o Aurelienas Tchouameni kone pusvalandžiui komandą paliko mažumoje.
Dėl to prancūzai vos nebuvo nubausti. A. Gudjohnsenas antrą kartą rungtynėse siuntė kamuolį į savo oponentų vartus. Visgi, po ilgos VAR peržiūros įvartis buvo anuliuotas dėl užfiksuotos pražangos.
