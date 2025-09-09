Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas

Portugalija po įtemptos kovos pranoko Vengriją, Cristiano Ronaldo vėl pasižymėjo

2025-09-09 23:52
2025-09-09 23:52

Sunkią pergalę atrankoje į Pasaulio taurę iškovojo Portugalijos futbolo rinktinė.

Cristiano Ronaldo | Scanpix nuotr.

Sunkią pergalę atrankoje į Pasaulio taurę iškovojo Portugalijos futbolo rinktinė.

0

Permainingose rungtynėse Portugalijos atstovai 3:2 palaužė Vengriją.

Vengrai šiose rungtynėse pirmavo po Bernabaso Vargos įvarčio, bet pirmajame kėlinyje rezultatą išlygino Bernardas Silva.

Po pertraukos į vengrų vartus buvo skirtas 11 m. baudinys. Jį realizavo Cristiano Ronaldo.

Rungtynių pabaiga buvo karšta. Iš pradžių B. Varga rungtynėse atstatė lygybę, bet Joao Cancelo prieš pagrindinio laiko pabaigą sugrąžino pranašumą savo komandai, o jo įvartis galiausiai buvo ir pergalingas.

Po 2 turų 6 taškus savo sąskaitoje turintys Portugalai pirmauja F grupėje.

