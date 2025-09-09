Anglija užtikrintai įveikė Serbiją ir tęsia pergalių seriją pasaulio čempionato atrankoje

Anglijos rinktinė išvykoje be didesnio vargo 5:0 susitvarkė su serbais. Thomaso Tuchelio vadovaujamai komandai tai jau buvo penktoji pergalė iš eilės per tiek pat rungtynių.
Į priekį anglus išvedė sėkmingai pakeltas kampinis. Po daugiau nei pusvalandžio Harry Kane`as atliko nestiprų smūgį, tačiau to užteko, kad kamuolys suspurdėtų vartų tinkle.
Vos po poros minučių rezultatą dvigubino Noni Madueke. Puolėjas buvo išvestas į greitą ataką ir po reido sėkmingai nusigavęs link vartininko pasižymėjo tiksliu smūgiu.
Po pertraukos persvarą didino Enri Konsa. Gynėjas atsidūrė tinkamoje vietoje, kai keliems žaidėjams nepataikius į kamuolį jam beliko jį pasiųsti į vartus.
Serbams dvikovos pabaigą apsunkino Nikolos Milenkovičiaus užsidirbta raudona kortelė, o po standartinės situacijos pranašumą dar labiau padidino krisdamas į vartus kamuolį pasiuntęs Marcas Guehi.
Galiausiai į serbų vartus dar buvo skirtas ir 11 m. baudinys. Jį realizavo Marcusas Rashfordas.
Po 5 rungtynių anglai ne tik turi maksimalų taškų skaičių bet ir pelnė 13 įvarčių be atsako.
