TV3 naujienos > Sportas > Futbolas

Anglija užtikrintai įveikė Serbiją ir tęsia pergalių seriją pasaulio čempionato atrankoje

2025-09-09 23:45 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-09 23:45

Atrankoje į 2026 m. Pasaulio taurę tęsiasi Anglijos futbolo rinktinės dominavimas.

Rungtynių akimirka | Scanpix nuotr.

Atrankoje į 2026 m. Pasaulio taurę tęsiasi Anglijos futbolo rinktinės dominavimas.

0

Anglijos rinktinė išvykoje be didesnio vargo 5:0 susitvarkė su serbais. Thomaso Tuchelio vadovaujamai komandai tai jau buvo penktoji pergalė iš eilės per tiek pat rungtynių.

Į priekį anglus išvedė sėkmingai pakeltas kampinis. Po daugiau nei pusvalandžio Harry Kane`as atliko nestiprų smūgį, tačiau to užteko, kad kamuolys suspurdėtų vartų tinkle.

Vos po poros minučių rezultatą dvigubino Noni Madueke. Puolėjas buvo išvestas į greitą ataką ir po reido sėkmingai nusigavęs link vartininko pasižymėjo tiksliu smūgiu.

Po pertraukos persvarą didino Enri Konsa. Gynėjas atsidūrė tinkamoje vietoje, kai keliems žaidėjams nepataikius į kamuolį jam beliko jį pasiųsti į vartus.

Serbams dvikovos pabaigą apsunkino Nikolos Milenkovičiaus užsidirbta raudona kortelė, o po standartinės situacijos pranašumą dar labiau padidino krisdamas į vartus kamuolį pasiuntęs Marcas Guehi.

Galiausiai į serbų vartus dar buvo skirtas ir 11 m. baudinys. Jį realizavo Marcusas Rashfordas.

Po 5 rungtynių anglai ne tik turi maksimalų taškų skaičių bet ir pelnė 13 įvarčių be atsako.

