TV3 naujienos > Sportas > Futbolas

Norvegijos futbolo žvaigždės šou: Haalando penki įvarčiai ir įspūdingas atsarginio pasirodymas

2025-09-09 23:37 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-09 23:37

Atrankoje į 2026 m. Pasaulio taurės turnyrą įspūdingą pasirodymą surengė Norvegijos rinktinė ir jų didžiausia žvaigždė.

Erlingas Haalandas | Scanpix nuotr.

0

Namuose Norvegijos atstovai nepaliko jokių vilčių Moldovos futbolininkams demonstruodama nesustabdomą puolimą. Jie dvikovą laimėjo net 11:1.

Šiose rungtynėse dominavo Erlingas Haalandas. „Manchester City“ puolėjas pats pelnė net penkis įvarčius bei atliko du rezultatyvius perdavimus.

Įdomu, jog puolėjas galėjo pelnyti ir savo šeštąjį įvartį, bet leido vienuolikos metrų baudinį realizuoti Thelo Aasgaardui. Nuo suolo kilusiam futbolininkui vos per 11 minučių pavyko pasiekti „hat-tricką“, o dvikovą jis baigė su pelnytu „pokeriu“.

Po vieną įvartį šiose rungtynėse pridėjo Felixas Myhre bei Martinas Odegaardas.

