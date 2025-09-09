Paplūdimio futbolo rinktinė pradeda pasirodymą kovoje dėl kelialapio į A divizioną

Priminsime, kad lietuviai dar gegužės mėnesį laimėjo turnyrą Ispanijoje, po kurio užsitikrino vietą Europos čempionato B diviziono superfinalo varžybose, kurios vyks rugsėjo 10–14 dienomis Italijoje, Viaredžo mieste.
B diviziono superfinaluose žais šešios komandos, jos burtų keliu buvo paskirstytos į dvi grupes po tris komandas.
Grupėse ekipos po sykį sužais tarpusavyje, po dvi stipriausias rinktines pateks į pusfinalį. Pusfinalio laimėtojos žengs į finalą ir iškart užsitikrins vietą pakilimą į A divizioną, o finale susirungs dėl B diviziono nugalėtojų taurės.
Po burtų paaiškėjo, kad lietuviai pateko į A grupę, kur jų varžovais bus Azerbaidžanas ir Belgija, tuo tarpu B grupėje žais Kazachstanas, Rumunija ir Malta.
Taip pat Italijoje vyks ir vyrų A diviziono superfinalai bei moterų A diviziono lemiamas etapas.
Priminsime, kad 2023-aisiais lietuviai tapo B diviziono nugalėtojais ir iškovojo teisę žaisti A divizione, kur savo jėgas išmėgino pernai.
Lietuvos rinktinės sudėtis
Vartininkai
Modestas Kulikauskas
Modestas Petrauskas
Aikštės žaidėjai
Paulius Giedraitis
Emilijus Grochackij
Povilas Katinas
Romuald Kliukoit
Jonas Lebedevas
Mantas Makutunovičius
Elvinas Navickas
Arnas Neimantas
Vasilij Novičkov
Audrius Plytnikas
**********
Lietuvos rinktinės grupės etapo tvarkaraštis
Rugsėjo 10 diena (trečiadienis)
15.00 val. Lietuva – Belgija
Rugsėjo 12 diena (penktadienis)
11.15 val. Lietuva – Azerbaidžanas
Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!