Ch.Moneke vedė „Crvena Zvezda“ į pergalę taškų lenktynėse

Eurolygos klubas namie 105:103 palaužė Aleksandrovaco „Igokea“.
Nugalėtojams 20 taškų ir 12 atkovotų kamuolių surinko Chima Moneke, po 14 taškų pridėjo Jordanas Nwora (7 atk. kam.), Semi Ojeleye (7 atk. kam.) ir Tysonas Carteris, 11 – Wesley Izundu, 10 – Jasielis Rivero.
23 taškus svečiams pelnė 36-erių Draganas Milosavljevičius, 20 pridėjo Breeinas Tyree.
„Crvena Zvezda“ ruošiasi naujai Eurolygos kampanijai, kurią rugsėjo 30-ąją pradės namų maču prieš Milano „EA7 Emporio Armani“.
