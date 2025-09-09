Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

Ch.Moneke vedė „Crvena Zvezda“ į pergalę taškų lenktynėse

2025-09-09 21:48 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-09 21:48

Nelengvą pergalę kontroliniame mače pasiekė Belgrado „Crvena Zvezda“.

Ch.Moneke surinko dvigubą dublį

Nelengvą pergalę kontroliniame mače pasiekė Belgrado „Crvena Zvezda“.

0

Eurolygos klubas namie 105:103 palaužė Aleksandrovaco „Igokea“.

Nugalėtojams 20 taškų ir 12 atkovotų kamuolių surinko Chima Moneke, po 14 taškų pridėjo Jordanas Nwora (7 atk. kam.), Semi Ojeleye (7 atk. kam.) ir Tysonas Carteris, 11 – Wesley Izundu, 10 – Jasielis Rivero.

23 taškus svečiams pelnė 36-erių Draganas Milosavljevičius, 20 pridėjo Breeinas Tyree.

„Crvena Zvezda“ ruošiasi naujai Eurolygos kampanijai, kurią rugsėjo 30-ąją pradės namų maču prieš Milano „EA7 Emporio Armani“.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

