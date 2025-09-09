Raudondvaryje šurmuliavo Pirmos lygos žvaigždžių dienos renginys

Šventinę dieną stadione pradėjo Lietuvos ir Nyderlandų karių rungtynės. Mažojo formato aikštėje besivaržiusios komandos padovanojo sirgaliams gražių įvarčių bei įsimintinų emocijų.
Vėliau sekė kone pagrindinis renginio akcentas – Patirties ir Jaunystės komandų rungtynės. Susitikimas prasidėjo apylygiai, komandos surengė ne vieną gražią ataką, visgi palaipsniui ėmė ryškėti Patirties komandos pranašumas.
Po puikaus Lino Pilibaičio kamuolio skirstymo ir praleidimo per kojas po Mariaus Ganusausko perdavimo, pirmąjį rungtynių įvartį 7 minutę pelnė Eliveltonas Oliveira. Antrasis Patirties komandos įvartis ir vėl po Mariaus Ganusausko rezultatyvaus perdavimo krito 24 minutę, jo autorius – Artiomas Radchenko.
Trečiąjį įvartį rungtynėse ir vienintelį Jaunystės komandos įvartį 26 rungtynių minutę pelnė E. Agyemangas, jam rezultatyviai asistavo K. Januša. Ketvirtasis rungtynių įvartis krito dar prieš pat pirmojo kėlinio pabaigą. Standartinėje situacijoje Eliveltonas kėlė kamuolį į baudos aikštelę, jį galva priėmė K. Šulcas ir reultatyviai perdavė Karoliui Gvildžiui, įvartį taip pat pelniusiam galva.
„Turime tokią gražią dieną, net galima vadinti festivaliu, pilną įvairių futbolo renginių, sulaukėme svečių ir iš Nyderlandų futbolo federacijos, taip pat ir Nyderlandų karininkus, kurie čia bazuojasi ir surengėme draugiškas tarptautines karių rungtynes“, – kalbėjo LFF prezidentas Edgaras Stankevičius.
Iš vyresnių futbolininkų sudaryta komanda nuosekliai vertė savo žaidybinę persvarą įvarčiais bei antrajame kėlinyje pridėjo dar du įvarčius: 51 min. rezultatyvus individualus Mariaus Ganusausko reidas bei rungtynių pabaigą vainikavęs patirties komandos vartininko Giedriaus Kvedaro įvartis uždaręs rungtynes. Galų gale, Patirties komanda laimėjo susitikimą 5:1.
Po rungtynių žiūrovai buvo raginami nesiskirstyti, mat scenoje prie aikštės koncertą surengė žinoma Lietuvos grupė „Šeškės“.
Tai buvo įžanga į to paties sekmadienio vakarą vykusias rungtynes Kaune, kuriose susitiko Lietuvos ir Nyderlandų rinktinės.
„Tikrai smagus renginys, smagi tradicija, šiais metais šiek tiek pakeitėme rungtynių konceptą“, – pridėjo E. Stankevičius.
Renginiu patenkinti liko ir futbolininkai.
„Renginys tikrai puikus, formatas, manau, tikrai geras, šventė išėjo tikrai pavykusi, džiaugiuosi, kad teko čia sudalyvauti. Apskritai, Pirma lyga yra tikrai konkurencinga, kiekvienais metais ji stiprėja, labai sveikintina ir smagu, kad futbolo lygis kyla“, – kalbėjo buvęs rinktinės futbolininkas Linas Pilibaitis.
Jam antrino ir Motiejus Burba. „Na, negaliu sakyti, kad esame labai patenkinti pralaimėję dideliu rezultatu, bet išties labai graži šventė, ačiū visiems, kurie susirinko, pirmą kartą teko čia sudalyvauti, tad tikrai patiko“, – akcentavo Vilniaus „Žalgirio“ B futbolininkas.
