Lietuvos U-21 futbolo rinktinė sužaidė lygiosiomis su vengrais

Roko Garasto treniruojama rinktinė antrame mače priėmė Vengrijos futbolininkus, o susitikimas baigėsi lygiosiomis 1:1 (1:0), tad lietuviai iškovojo pirmąjį tašką atrankoje.
Priminsime, kad pirmame šio lango susitikime Druskininkuose lietuviai 0:4 nusileido Ukrainai. Kitas rungtynes Lietuvos rinktinė spalio mėnesį žais išvykoje su Turkijos rinktine.
Antradienio dvikovą lietuvaičiai pradėjo aktyviai ir jau pirmą minutę Fausto Steponavičiaus smūgis praskriejo visai šalia varžovų vartų.
Visgi netrukus žaidimas apsilygino ir visai netrukus už žaidimą ranka baudos aikštelėje į mūsiškių vartus buvo skirtas baudinys. Svečiai jį realizavo ir išsiveržė į priekį 1:0.
Likęs kėlinys klostėsi apylygiai, abi komandos po keletą kartų buvo priartėjusios prie varžovų vartų, tačiau apčiuopiamų progų susikurti nepavyko, tad į pertrauką ekipos išėjo vengrams turint minimalų pranašumą.
Antrame kėlinyje lietuviai rungtyniavo aktyviai ir ne sykį susikūrė pavojingų galimybių, o bene pavojingiausiai smūgiavo gynėjas Jokūbas Mažionis, visgi, jo smūgį atmušė varžovų vartininkas.
Per likusį laiką lietuviai siekė išlyginti rezultatą, tačiau atakoje trūko tikslumo. Visgi, kai jau atrodė, kad dvikova baigsis nesėkme, per pridėtą laiką po sumaišties baudos aikštelėje kamuolys nuo Nojaus Vyčio Audinio įskriejo į varžovų vartus ir lietuviai dramatiškai išplėšė pirmąjį tašką.
Europos vaikinų U21 čempionato atrankos statistika
Lietuva – Vengrija 1:1 (0:1)
LSC sporto kompleksas „Druskininkai“; teisėjas – Joni Hyytiä (Suomija)
Įvarčiai: 90+1 min. Nojus Vytis Audinis (Lietuva); 9 min. Máté Tuboly (11 m baud.) (Vengrija)
Įspėti: 72 min. Ernestas Gudelevičius, 78 min. Jokūbas Mažionis, 90+2 min. Nikita Pavlovskij (Lietuva); 57 min. Máté Tuboly, 68 min. Ákosas Markgráfas (Vengrija)
Lietuvos rinktinės startinė sudėtis: Julius Virvilas, Tautvydas Burdzilauskas, Dovydas Sasnauskas, Domantas Šluta (63 min. Ernestas Gudelevičius), Darius Stankevičius, Patrik Matyžonok (81 min. Kevinas Lukaševič), Denis Ževžikovas, Maksim Andrejev (63 min. Nikita Pavlovskij), Nojus Vytis Audinis, Faustas Steponavičius, Jokūbas Mažionis.
Atsargoje: Rokas Bagdonavičius, Nidas Vosylius, Pijus Nainys, Martynas Šetkus, Motiejus Šapola, Naglis Paliušis.
