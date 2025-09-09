Kalendorius
Rugsėjo 9 d., antradienis
Vilnius +23°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Lietuva

Lietuvos U-21 futbolo rinktinė sužaidė lygiosiomis su vengrais

2025-09-09 21:31 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-09 21:31

Lietuvos vaikinų iki 21 metų rinktinė antradienį sužaidė antrąsias rungtynes atrankoje į 2027-ųjų UEFA Europos čempionatą.

Lietuvos U-21 futbolo rinktinė | lff.lt nuotr.

Lietuvos vaikinų iki 21 metų rinktinė antradienį sužaidė antrąsias rungtynes atrankoje į 2027-ųjų UEFA Europos čempionatą.

REKLAMA
0

Roko Garasto treniruojama rinktinė antrame mače priėmė Vengrijos futbolininkus, o susitikimas baigėsi lygiosiomis 1:1 (1:0), tad lietuviai iškovojo pirmąjį tašką atrankoje.

Priminsime, kad pirmame šio lango susitikime Druskininkuose lietuviai 0:4 nusileido Ukrainai. Kitas rungtynes Lietuvos rinktinė spalio mėnesį žais išvykoje su Turkijos rinktine.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Antradienio dvikovą lietuvaičiai pradėjo aktyviai ir jau pirmą minutę Fausto Steponavičiaus smūgis praskriejo visai šalia varžovų vartų.

REKLAMA
REKLAMA

Visgi netrukus žaidimas apsilygino ir visai netrukus už žaidimą ranka baudos aikštelėje į mūsiškių vartus buvo skirtas baudinys. Svečiai jį realizavo ir išsiveržė į priekį 1:0.

REKLAMA

Likęs kėlinys klostėsi apylygiai, abi komandos po keletą kartų buvo priartėjusios prie varžovų vartų, tačiau apčiuopiamų progų susikurti nepavyko, tad į pertrauką ekipos išėjo vengrams turint minimalų pranašumą.

Antrame kėlinyje lietuviai rungtyniavo aktyviai ir ne sykį susikūrė pavojingų galimybių, o bene pavojingiausiai smūgiavo gynėjas Jokūbas Mažionis, visgi, jo smūgį atmušė varžovų vartininkas.

REKLAMA
REKLAMA

Per likusį laiką lietuviai siekė išlyginti rezultatą, tačiau atakoje trūko tikslumo. Visgi, kai jau atrodė, kad dvikova baigsis nesėkme, per pridėtą laiką po sumaišties baudos aikštelėje kamuolys nuo Nojaus Vyčio Audinio įskriejo į varžovų vartus ir lietuviai dramatiškai išplėšė pirmąjį tašką.

Europos vaikinų U21 čempionato atrankos statistika

Lietuva – Vengrija 1:1 (0:1)

LSC sporto kompleksas „Druskininkai“; teisėjas – Joni Hyytiä (Suomija)

Įvarčiai: 90+1 min. Nojus Vytis Audinis (Lietuva); 9 min. Máté Tuboly (11 m baud.) (Vengrija)

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Įspėti: 72 min. Ernestas Gudelevičius, 78 min. Jokūbas Mažionis, 90+2 min. Nikita Pavlovskij (Lietuva); 57 min. Máté Tuboly, 68 min. Ákosas Markgráfas (Vengrija)

Lietuvos rinktinės startinė sudėtis: Julius Virvilas, Tautvydas Burdzilauskas, Dovydas Sasnauskas, Domantas Šluta (63 min. Ernestas Gudelevičius), Darius Stankevičius, Patrik Matyžonok (81 min. Kevinas Lukaševič), Denis Ževžikovas, Maksim Andrejev (63 min. Nikita Pavlovskij), Nojus Vytis Audinis, Faustas Steponavičius, Jokūbas Mažionis.

Atsargoje: Rokas Bagdonavičius, Nidas Vosylius, Pijus Nainys, Martynas Šetkus, Motiejus Šapola, Naglis Paliušis.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Lietuvos U-21 futbolo rinktinė | lff.lt nuotr.
Lietuvos U-21 rinktinė namuose pralaimėjo
Lietuvos U-21 futbolo rinktinė | lff.lt nuotr.
Paskelbta Lietuvos U-21 rinktinės sudėtis Europos čempionato atrankai

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų