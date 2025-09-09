Lietuvos teisėjas – paplūdimio futbolo varžybų sezono finiše Italijoje

Nuo rugsėjo 9 iki 14 dieną Viaredžo mieste prie Ligūrijos jūros vyks Europos paplūdimio futbolo lygos finalinės varžybos, kuriame dalyvaus pajėgiausios žemyno rinktinės. Jas sudarys moterų turnyras, vyrų A diviziono turnyras bei patekimo į A divizioną turnyras. Pastarajame žais Lietuvos vyrų rinktinė.
V. Gomolko teisėjaus aštuonių rinktinių vyrų A diviziono rungtynėms. Žemyno čempionų titulą gins portugalai.
„A divizione iš 16 komandų tik 8 pateko į finalinį etapą. Portugalai į jį atvyko be dalies kertinių žaidėjų, tad čempionai nebus optimalios sudėties. Traumų išretintos ir kitos komandos, kaip šveicarų. Italijos rinktinė patiria kartų kaitą. Manau, kad šiame turnyre bus daug apylygių rungtynių.
Kas dėl B diviziono aktualijų, linkiu sėkmės Lietuvos rinktinei, kuri turi stiprų branduolį ir trenerį, konkrečią viziją. Pergalė jame leistų kitąmet varžytis su stipriausiomis Europos žemyno rinktinėmis“, – sakė V. Gomolko.
Sicilijos saloje, Katanijos mieste nuo rugsėjo 16 iki 21 dienos vyks BSWW pasaulio klubų pasaulio taurės turnyras. Jame dalyvaus 24 klubai, suskirstyti į šešias grupes. Pernai šiame turnyre triumfavo Kafr Kasimo „Falfala“ komanda iš Izraelio.
„Tikrai sunku prognozuoti, kas triumfuos šiame intriguojančiame turnyre, nes kiekvienais metais labai pakinta klubų komandų sudėtys. Kas anksčiau buvo favoritai ar čempionai, kitais metais atvažiuoja turėdami silpną žaidėjų sudėtį. Didelę įtaką tam turi klubo biudžetas bei kokie futbolininkai tuo metu būna laisvi rinkoje“, – teigė V. Gomolko.
