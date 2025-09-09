Lietuvos moterų softbolo rinktinė įveikė Kroatiją Europos čempionate

G grupės starte antradienį lietuvės per 7 kėlinukus 5:3 nugalėjo kroates. Net 4 kėlinukus vyko visiškai lygi kova, o lietuvės kiek atitrūko po 5-ojo kėlinuko (5:3). Per likusius 2 kėlinukus komandos puolime nepasižymėjo.
Lietuvos rinktinei 2 taškus pelnė Kira Baitiul, o po 1 – Nomeda Neverauskaitė, Verdenė Petraitytė ir Goda Utakytė. Metikės pozicijoje N. Neverauskaitė buvo nekeičiama ir savo metimais eliminavo 10 varžovių mušėjų.
G grupėje Lietuva (1-0) dalijasi pirmą vietą su Suomija. Trečiadienį mūsiškės susitiks su slovakėmis.
Softbolas nuo 2028 m. vėl bus įtrauktas į olimpinių žaidynių programą.
Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!