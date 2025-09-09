Kalendorius
Rugsėjo 9 d., antradienis
Vilnius +23°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Lietuvos moterų softbolo rinktinė įveikė Kroatiją Europos čempionate

2025-09-09 20:32 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-09 20:32

Čekijoje tęsiasi Europos moterų softbolo čempionatas, kuriame dalyvauja ir Lietuvos rinktinė.

WBSC nuotr. | „Facebook“ nuotr.

Čekijoje tęsiasi Europos moterų softbolo čempionatas, kuriame dalyvauja ir Lietuvos rinktinė.

REKLAMA
0

G grupės starte antradienį lietuvės per 7 kėlinukus 5:3 nugalėjo kroates. Net 4 kėlinukus vyko visiškai lygi kova, o lietuvės kiek atitrūko po 5-ojo kėlinuko (5:3). Per likusius 2 kėlinukus komandos puolime nepasižymėjo.

Lietuvos rinktinei 2 taškus pelnė Kira Baitiul, o po 1 – Nomeda Neverauskaitė, Verdenė Petraitytė ir Goda Utakytė. Metikės pozicijoje N. Neverauskaitė buvo nekeičiama ir savo metimais eliminavo 10 varžovių mušėjų.

G grupėje Lietuva (1-0) dalijasi pirmą vietą su Suomija. Trečiadienį mūsiškės susitiks su slovakėmis.

Softbolas nuo 2028 m. vėl bus įtrauktas į olimpinių žaidynių programą.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų