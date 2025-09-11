Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Tomas Šliupas triumfuoja Panevėžyje – laimėta Europos galiūnų taurė

2025-09-11 13:12 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-11 13:12

Panevėžyje vyko Europos galiūnų taurės varžybos, kuriose triumfavo Tomas Šliupas. Lietuvis per 7 rungtis surinko 47 taškus iš 56 galimų.

Lietuvos galiūnų federacijos nuotr. | „Facebook“ nuotr.

Panevėžyje vyko Europos galiūnų taurės varžybos, kuriose triumfavo Tomas Šliupas. Lietuvis per 7 rungtis surinko 47 taškus iš 56 galimų.

0

T. Šliupas 140 kg rąstą pakėlė 3 kartus, 5 tonų traktorių 20 metrų nutempė per 31.82 sek., 300 kg „varžtą“ atkėlė 7 kartus, 360 kg padangą 8 kartus pervertė per 29.03 sek., 360 kg skydą nunešė per 17.87 sek., 100 kg „hantelį“ pakėlė 5 kartus ir 140 kg akmenį ant peties užkėlė 7 kartus per minutę. T. Šliupas laimėjo ketvirtą, penktą ir septintą rungtis.

Antras su 44,5 tšk. buvo latvis Maris Krievelis. Jis laimėjo „varžto“ ir „hantelio“ kėlimą, o rąsto kėlime pirmą vietą pasidalino su rumunu Robertu Marianu Topirceanu. Būtent rumunas su 35 tšk. varžybas baigė 3-ias.

Vieną rungtį – traktoriaus tempimą – laimėjo švedas Jesperas Hanssonas. Jis galutinėje įskaitoje su 28 tšk. liko 4-as.

Panevėžyje varžėsi 8 galiūnai iš Lietuvos, Latvijos, Rumunijos, Švedijos, Didžiosios Britanijos ir Suomijos.

