  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Lengvoji atletika

Pasaulio lengvosios atletikos čempionato išvakarėse – sprendimas suspenduoti vieną iš favoričių

2025-09-12 16:08 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-12 16:08

Pasaulio lengvosios atletikos čempionato Tokijuje (Japonija) išvakarėse buvo pranešta, kad varžybose negalės dalyvauti tituluota 23-ejų Etiopijos bėgikė Diribe Welteji.

Diribe Welteji | Scanpix nuotr.

Pasaulio lengvosios atletikos čempionato Tokijuje (Japonija) išvakarėse buvo pranešta, kad varžybose negalės dalyvauti tituluota 23-ejų Etiopijos bėgikė Diribe Welteji.

0

Etiopės problemos prasidėjo šių metų gegužę, kai ji buvo apkaltinta tuo, kad be jokios pateisinamos priežasties atsisakė pateikti dopingo mėginį. Etiopijos antidopingo agentūra rugpjūtį išteisino savo šalies bėgikę ir D. Welteji ruošėsi pasirodyti pasaulio čempionate Tokijuje, tačiau tuomet skundą pateikė lengvosios atletikos sąžiningumo skyrius (AIU).

TAIP PAT SKAITYKITE:

Sporto arbitražo teismas patenkino AIU skundą ir suspendavo D. Welteji, kol jos byla nebus baigta nagrinėti. Tai reiškia, kad etiopė pasaulio čempionate nestartuos.

D. Welteji 2023 m. planetos pirmenybėse iškovojo sidabrą 1500 m bėgime ir buvo vadinama viena iš šių metų čempionato favoričių. Etiopė šių metų pradžioje tapo ir pasaulio uždarų patalpų vicečempione 1500 m distancijoje.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

