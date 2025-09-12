Pasaulio lengvosios atletikos čempionato išvakarėse – sprendimas suspenduoti vieną iš favoričių

Etiopės problemos prasidėjo šių metų gegužę, kai ji buvo apkaltinta tuo, kad be jokios pateisinamos priežasties atsisakė pateikti dopingo mėginį. Etiopijos antidopingo agentūra rugpjūtį išteisino savo šalies bėgikę ir D. Welteji ruošėsi pasirodyti pasaulio čempionate Tokijuje, tačiau tuomet skundą pateikė lengvosios atletikos sąžiningumo skyrius (AIU).
Diribe Welteji 🇪🇹 is OUT of the World Championships after allegedly refusing to take a test!
She will NOT compete at the Tokyo 2025 World Championships after the Court of Arbitration for Sport (CAS) upheld a request for provisional measures from World Athletics.
The… pic.twitter.com/N9a2i4zantREKLAMAREKLAMA— Track & Field Gazette (@TrackGazette) September 12, 2025
Sporto arbitražo teismas patenkino AIU skundą ir suspendavo D. Welteji, kol jos byla nebus baigta nagrinėti. Tai reiškia, kad etiopė pasaulio čempionate nestartuos.
D. Welteji 2023 m. planetos pirmenybėse iškovojo sidabrą 1500 m bėgime ir buvo vadinama viena iš šių metų čempionato favoričių. Etiopė šių metų pradžioje tapo ir pasaulio uždarų patalpų vicečempione 1500 m distancijoje.
