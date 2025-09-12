VDU sporto centre sezonui besirengianti olimpietė Sorokaitė: „Tai geriausia infrastruktūra Lietuvos tinkliniui“

Praėjusį balandį sezoną užbaigusi tituluota tinklininkė antrus metus skaičiuosiančioje „League One Volleyball“ (LOVB) lygoje startuos žiemą. Anot sportininkės, tokį ilgą tarpsezonį pavyko užpildyti pliažo tinklinio veiklomis, tačiau dabar vėl reikalinga šiek tiek užtruksianti transformacija į salės tinklinį.
„Po pliažo tinklinio vėl reikia pajautimo salėje. Šiais metais išvykstu į naują profesionalią JAV tinklinio lygą LOVB, kuri lygiuojasi į geriausias pasaulio pirmenybes ir man tai bus visiškai nauja patirtis. Tinklinyje JAV yra stipri šalis dėl žaidimo lygio ir talentų programų, tad dabar jie dar kartą nori parodyti save kviesdami stipriausias pasaulio žaidėjas į naujai sukurtą lygą. Mano atveju, tai bus pasidalijimas patirtimi ir noras atrasti naują praktiką, kurią vėliau butų galima taikyti Lietuvoje, nes būtent čia stengiamės auginti naują ir modernią tinklinio kartą“, – kalbėjo I. Sorokaitė.
Per savo ilgametę sportinę karjerą tinklininkė vilkėjo garsių klubų marškinėlius Italijoje, Japonijoje, Azerbaidžane ir Indonezijoje. Keturiolikos į Italiją persikėlusi I. Sorokaitė 2013 m. įgijo šios šalies pilietybę ir tais pačiais metais debiutavo šalies rinktinėje. 2021-ųjų Tokijo olimpinėse žaidynėse I. Sorokaitė atstovavo Italijos moterų tinklinio rinktinei, kuri pasiekė ketvirtfinalį ir galutinėje įskaitoje užėmė 6-ąją vietą.
Nemenkas patirties bagažas sportininkei leidžia atsakingai vertinti Lietuvos tinklininkų tobulėjimą ir prisidėti prie rezultatų gerėjimo ateityje. Siekdama ugdyti jaunuosius sportininkus ir kelti tinklinio lygį Lietuvoje, 2019 m. I. Sorokaitė Kaune įkūrė savo vardo tinklinio akademiją.
„Jau ne pirmus metus stengiuosi prisijungti prie Lietuvos jaunimo auginimo proceso, – akcentavo tinklininkė. – Manau, kad čia reikia dar labiau investuoti, nes tai yra didžiausia grąža, kurią galime gauti. Tikimės, kad iš dabartinio jaunimo išaugs moterų rinktinė, nes tai yra didžiausia šalies tinklininkių vitrina. Paplūdimio tinklinyje taip pat turime gerus rezultatus – tokiai mažai šaliai būti olimpinėse žaidynėse yra didelis pasiekimas. Ypač svarbu, kad su šiais pasiekimais diegtųsi ir dar tvaresnė tinklinio kultūra, papildyta tinkamomis vertybėmis.
Žinoma, tobulėti yra kur, o viskas atsiremia į finansus. Gerai tai, kad Lietuvoje tikrai yra žmonių, kurie šiuo klausimu dirba tinkamai. Dėka gerėjančių mūsų rezultatų, esame vis labiau stebimi kitų šalių – Ispanijos, Italijos, JAV – specialistų ir turime didelį susidomėjimą iš JAV koledžų. Dėl to reikia dirbti tikslingai ir kokybiškai, stengiantis sudaryti galimybes sportininkams išvykti žaisti užsienyje.“
Įspūdį pasaulio klubų čempionato aukso medalininkei (2019 m., „Imoco Volley Conegliano“ klubas) ir Europos pirmenybių bronzinio apdovanojimo (2019 m., Italijos rinktinė) savininkei palieka VDU Prezidento Valdo Adamkaus sporto centro infrastruktūra.
Pasak I. Sorokaitės, Akademijoje esantis moderniausias Baltijos šalyse studentų sporto centras yra pavyzdys kitoms ne tik Lietuvos, bet ir Europos aukštosioms mokykloms.
„Tai yra absoliučiai geriausia infrastruktūra, ką bet kas gali pasiūlyti Lietuvos tinkliniui. Esu aplankiusi nemažai sporto centrų ir tai yra didžiausias pavyzdys kitiems. Bendradarbiaujame jau kuris laikas, todėl visiems labai akcentuoju ne tik čia esančią studentų sporto sistemą bei infrastruktūrą, bet ir VDU siūlomą Sporto studijų programą. Kadangi ši studijų programa skirta rengti trenerius, tai puiki terpė bandyti į Lietuvą kviesti užsienio specialistus, kurie atvežtų ne tik asmeninę patirtį bei žinias, bet ir išsivežtų žinią apie aukšto lygio Lietuvos studentų sportą“, – teigė I. Sorokaitė.
VDU Prezidento Valdo Adamkaus SC sportuojanti tinklinio klubo „Kaunas-VDU“ komanda sezoną pradės spalio 4 d., kai Baltijos lygos mače išvykoje varžysis su „RAE Spordikool Viaston” ekipa.
Didelio žiūrovų susidomėjimo laukiama spalio 30 d., kai VDU Prezidento Valdo Adamkaus sporto centre vyksiančiame CEV Challenge taurės turnyro mače TK „Kaunas-VDU“ susitiks su Norvegijos miesto Oksilo „Myre“ komanda.
