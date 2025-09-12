„Lietkabelis“ nugalėjo rumunus ir žengė į R.Sargūno taurės finalą

Panevėžiečiai į šeštadienį vyksiantį finalą žengė 86:81 įveikę Voluntario CSO komandą iš Rumunijos.
Rungtynės prasidėjo atkaklia kova ir lygiu pirmuoju kėliniu (21:21). Per jį šeimininkai padarė keturias klaidas, po kurių varžovai pelnė net aštuonis taškus ir sėkmingai laikėsi rungtynėse.
Antrajame ketvirtyje Čanako auklėtiniams pavyko susikurti pranašumą – Paulius Danusevičius pelnė dešimt taškų, Danielius Lavrinovičius per kėlinį pridėjo septynis ir panevėžiečiai į pertraukos žengė pirmaudami 49:37.
Visgi trečiajame kėlinyje svečiams, nukritusio šeimininkų pataikymo iš žaidimo dėka, pavyko priartėti – prieš ketvirtąjį kėlinį komandas skyrė vos du taškai (61:59).
Lemiamame ketvirtyje puolime panevėžiečius į priekį vedė net vienuolika taškų surinkęs Jamelas Morrisas ir, nors varžovai rimtai priešinosi, pergalę iškovojo Panevėžio ekipa.
„Lietkabelis“: Jamelas Morrisas 20 (3/5 trit.), Paulius Danusevičius 15 (9 atk. kam., 6 rez. perd.), Danielius Lavrinovičius 14, Gabrielius Maldūnas 13, Lazaras Mutičius 12 (7 atk. kam.), Kristianas Kullamae 9, Nojus Radžius 3 (10 rez. perd.).
„Voluntari“: Sacaras Animas 16, Kodi Justice’as 13, Solomonas Youngas ir Mike’as Caffey (5/6 dvit.) po 11.
