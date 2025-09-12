Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > LKL

„Lietkabelis“ nugalėjo rumunus ir žengė į R.Sargūno taurės finalą

2025-09-12 17:49 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-12 17:49

Pasirengimą 2025–2026 m. sezonui tęsiantis Panevėžio „Lietkabelis" sužaidė pusfinalio rungtynes Raimundo Sargūno taurės turnyre.

P.Danusevičius svariai prisidėjo prie pergalės (Klubo nuotr.)

Pasirengimą 2025–2026 m. sezonui tęsiantis Panevėžio „Lietkabelis“ sužaidė pusfinalio rungtynes Raimundo Sargūno taurės turnyre.

0

Panevėžiečiai į šeštadienį vyksiantį finalą žengė 86:81 įveikę Voluntario CSO komandą iš Rumunijos.

Rungtynės prasidėjo atkaklia kova ir lygiu pirmuoju kėliniu (21:21). Per jį šeimininkai padarė keturias klaidas, po kurių varžovai pelnė net aštuonis taškus ir sėkmingai laikėsi rungtynėse.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Antrajame ketvirtyje Čanako auklėtiniams pavyko susikurti pranašumą – Paulius Danusevičius pelnė dešimt taškų, Danielius Lavrinovičius per kėlinį pridėjo septynis ir panevėžiečiai į pertraukos žengė pirmaudami 49:37.

Visgi trečiajame kėlinyje svečiams, nukritusio šeimininkų pataikymo iš žaidimo dėka, pavyko priartėti – prieš ketvirtąjį kėlinį komandas skyrė vos du taškai (61:59).

Lemiamame ketvirtyje puolime panevėžiečius į priekį vedė net vienuolika taškų surinkęs Jamelas Morrisas ir, nors varžovai rimtai priešinosi, pergalę iškovojo Panevėžio ekipa.

„Lietkabelis“: Jamelas Morrisas 20 (3/5 trit.), Paulius Danusevičius 15 (9 atk. kam., 6 rez. perd.), Danielius Lavrinovičius 14, Gabrielius Maldūnas 13, Lazaras Mutičius 12 (7 atk. kam.), Kristianas Kullamae 9, Nojus Radžius 3 (10 rez. perd.).

„Voluntari“: Sacaras Animas 16, Kodi Justice’as 13, Solomonas Youngas ir Mike’as Caffey (5/6 dvit.) po 11.

