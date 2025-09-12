Kalendorius
Rugsėjo 12 d., penktadienis
Vilnius +16°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europos vyrų krepšinio čempionato naujienos

Įspūdingas vokiečio Wagnerio šou – pusfinalyje efektingais epizodais pribloškė Suomiją

2025-09-12 17:51 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-12 17:51

Vokietis Franzas WagnerisEuropos čempionato pusfinalyje demonstruoja, kad yra aukščiausios klasės krepšininkas. Įspūdingai rungtynes pradėjęs Vokietijos rinktinės lyderis vien per pirmą rungtynių pusę yra surinkęs 20 taškų.

Vokietis Franzas WagnerisEuropos čempionato pusfinalyje demonstruoja, kad yra aukščiausios klasės krepšininkas. Įspūdingai rungtynes pradėjęs Vokietijos rinktinės lyderis vien per pirmą rungtynių pusę yra surinkęs 20 taškų.

REKLAMA
0

Šias rungtynes tiesiogiai stebėkite portale tv3.lt ir per TV6 televiziją.

Pirmajame ketvirtyje jis galingai įkrovė greitoje atakoje, o netrukus pelnė sudėtingą dvitaškį su pražanga. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Antrajame ketvirtyje Orlando „Magic“ puolėjas pataikė du tritaškius, trukteldamas savo ekipą į priekį 49:34.

REKLAMA
REKLAMA

Po dar vieno F. Wagnerio tritaškio ketvirčio gale vokiečiai toliau laiko solidžią persvarą 58:42, o po dviejų kėlinių kosminę mačo pradžią sužaidę pasaulio čempionai laimi 61:47.

Rungtynių transliaciją stebėkite čia: 

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų