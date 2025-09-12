Įspūdingas vokiečio Wagnerio šou – pusfinalyje efektingais epizodais pribloškė Suomiją

Šias rungtynes tiesiogiai stebėkite portale tv3.lt ir per TV6 televiziją.
Pirmajame ketvirtyje jis galingai įkrovė greitoje atakoje, o netrukus pelnė sudėtingą dvitaškį su pražanga.
Antrajame ketvirtyje Orlando „Magic“ puolėjas pataikė du tritaškius, trukteldamas savo ekipą į priekį 49:34.
Po dar vieno F. Wagnerio tritaškio ketvirčio gale vokiečiai toliau laiko solidžią persvarą 58:42, o po dviejų kėlinių kosminę mačo pradžią sužaidę pasaulio čempionai laimi 61:47.
Rungtynių transliaciją stebėkite čia:
