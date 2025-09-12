Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Europos vyrų krepšinio čempionato naujienos

Vokietija – Europos čempionato finale: užtikrintai palaužė Suomiją

2025-09-12 15:45
2025-09-12 15:45

Europos čempionato pusfinalio rungtynėse Vokietijos rinktinė 98:86 (30:26, 31:21, 20:26, 17:13) užtikrintai pranoko Suomiją ir žengė į pirmenybių finalą.

Europos čempionato pusfinalio rungtynėse Vokietijos rinktinė 98:86 (30:26, 31:21, 20:26, 17:13) užtikrintai pranoko Suomiją ir žengė į pirmenybių finalą.

Geriau susitikimą pradėjo suomiai – 11:4. Netrukus pirmavo 16:9, bet Vokietija atkuto ir po spurto 12:2 jau buvo priekyje – 21:18.

Vokiečių atotrūkis dar labiau išaugo (26:19), tačiau Suomija iki kėlinio pabaigos jį sumažino – 26:30. 

Antrajame ketvirtyje vokiečiai ėmė dominuoti – 8 taškais be atsako susikrovė dviženklę persvarą – 38:26. 15-ąją minutę praraja tarp komandų pasiekė 18 taškų ribą – 46:28. Suomija bandė tirpdyti atsilikimą ir tai jiems pavyko padaryti tik nežymiai – 47:61.

Po didžiosios pertraukos 5 taškus įmetę suomiai grįžo į vienaženklio taškų zoną (52:61), bet 9:0 vokiečių atkarpa vėl leido jiems atitrūkti – 70:52. Suomija neketino sudėti ginklų ir atkarpa 11:0 leido priartėti – 71:77. Po trijų kėlinių vokiečiai pirmavo 81:73.

Ketvirtajame ketvirtyje Suomija visiškai sustojo puolime – per 5 minutes sukrapštė vos 2 taškus, o tuo pasinaudoję vokiečiai atitolo (90:75) ir pergalės iš savo rankų nebepaleido.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

Dva dzibyla eto syla
Dva dzibyla eto syla
2025-09-12 15:52
Jonas Lekšas ir Rytis Vyšniauskas tegu eina mokytis geografijos, jeigu anot jų slovėnams Ryga yra žymiai arčiau nei Stambulas. Gėda kai du tokie žinovai komentuoja rungtynes.
Atsakyti
!
!
2025-09-12 17:37
Suomiai laikykites teisėjai vėl už didele valstybe.
Atsakyti
Camel
Camel
2025-09-12 18:18
Nuo kada vokieciai juodi...Hitleris vartosi karste...LOL
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (23)
