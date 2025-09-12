Vokietija – Europos čempionato finale: užtikrintai palaužė Suomiją

Geriau susitikimą pradėjo suomiai – 11:4. Netrukus pirmavo 16:9, bet Vokietija atkuto ir po spurto 12:2 jau buvo priekyje – 21:18.
Vokiečių atotrūkis dar labiau išaugo (26:19), tačiau Suomija iki kėlinio pabaigos jį sumažino – 26:30.
Antrajame ketvirtyje vokiečiai ėmė dominuoti – 8 taškais be atsako susikrovė dviženklę persvarą – 38:26. 15-ąją minutę praraja tarp komandų pasiekė 18 taškų ribą – 46:28. Suomija bandė tirpdyti atsilikimą ir tai jiems pavyko padaryti tik nežymiai – 47:61.
Po didžiosios pertraukos 5 taškus įmetę suomiai grįžo į vienaženklio taškų zoną (52:61), bet 9:0 vokiečių atkarpa vėl leido jiems atitrūkti – 70:52. Suomija neketino sudėti ginklų ir atkarpa 11:0 leido priartėti – 71:77. Po trijų kėlinių vokiečiai pirmavo 81:73.
Ketvirtajame ketvirtyje Suomija visiškai sustojo puolime – per 5 minutes sukrapštė vos 2 taškus, o tuo pasinaudoję vokiečiai atitolo (90:75) ir pergalės iš savo rankų nebepaleido.
