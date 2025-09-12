Mindaugas Kuzminskas vasarą lietuvių pamiltą šalį aplankė 2 kartus: priežastis nustebins

Per savo karjerą atstovavęs Kauno „Žalgirį“, Malagos „Unicaja“, Niujorko „Knicks“, Milano „Olimpia“, Pirėjo „Olympiacos“ ir kitas komandas, nuo 2023-ųjų karjerą tęsia Graikijoje – Atėnų AEK komandoje.
Krepšininkų rutina įtempta, tačiau po vasaros aukštaūgis ir į krepšinio, ir į filmavimo aikštelę žengia, kaip visuomet, su šypsena veide ir pailsėjęs. Praeityje – smagūs vasaros nuotykiai, priešakyje – treniruotės ir rungtynės. O šį šeštadienį – ir smagus išbandymas laidoje „GalvOK“.
„GalvOK“ – šeštadieniais, 19.30 val., per TV3!
Vasarą – laikas su šeima ir dvi kelionės į Turkiją
M. Kuzminskas naujienų portalui tv3.lt atviravo, kad rudens laukė su nekantrumu – krepšinis jau daug metų įaugęs į kraują, todėl į aikštelę sugrįžta ne tik atsigavęs ir pasisėmęs naujų jėgų, bet ir su didele aistra. M. Kuzminskas šypsodamasis sako: kad ir kaip gera ilsėtis, jau buvo pasiilgęs aukšto lygio rungtynių.
Nors, kaip jis pastebi, profesionalūs sportininkai niekada negali visiškai atsitraukti nuo sporto, treniruojantis svarbus pastovumas, tačiau šiltasis laikotarpis vis tik yra tas metas, kai lieka daugiau laiko atsipalaiduoti.
Laisvalaikio vasarą M. Kuzminskas neleido veltui – laiką skyrė brangiausiems, šeimai. Kartu jie vyko į koncertus, mėgavosi šilta saule pajūryje, o pats krepšininkas sako spėjęs ir meškerę užmesti.
Vis tik vienas ryškiausių išlydėtos vasaros prisiminimų – kelionė į Turkiją. Ir net ne viena, o dvi – pirminį planą teko pakeisti dėl šių metų lietuviškos vasaros ypatumų.
„Iš pradžių planavome tik vieną kelionę į Turkiją, tradiciškai, bet lietuviška vasara šiemet tikrai nelepino, todėl nusprendėme išvykti ir antrą kartą.
Kol mūsų vaikas dar mažas, rinkomės tokią kryptį, kur viskas vienoje vietoje, o ekspedicines keliones pasiliekame ateičiai“, – atviravo krepšininkas.
Turkija žavi ne tik savo kurortais. M. Kuzminskui ji turi ir didesnę reikšmę – 2022–2023 m. jis žaidė Izmiro „Pinar Karsiyaka“ komandoje.
Antrą kartą į Turkiją – su didesne kompanija
Kaip anksčiau rašė naujienų portalas tv3.lt, Beleko kurorte netoli Antalijos atostogavęs M. Kuzminskas sėkmingai laikėsi pažado į šią vietą sugrįžti - visiškai spontaniškai nusprendė susikrauti lagaminus ir vėl keliauti į Turkiją, tik jau su gausesne kompanija ir mintimis apie naują sezoną.
Anksčiau platintame pranešime spaudai M. Kuzminskas pasakojo, kad su šeima buvo nusprendę likusią vasaros dalį leisti Lietuvoje, į kurią sugrįžti visuomet labai gera.
Tačiau kokybiškai ilsėtis neleido nuolat merkiantis lietus, tad buvo priimtas spontaniškas sprendimas pasimėgauti šiluma ir pasikrauti geros energijos svetur, rašoma pranešime spaudai.
Kaip tąkart pasakojo krepšininkas, kreipęsis į kelionių organizatorius dėl artimiausių galimų datų ir gavę pasiūlymus čia pamatė „Cullinan Golf & Resort Belek“ viešbutį Turkijoje, kur galėjo atsidurti jau po keturių dienų.
Kadangi daug keliauju, kuprinę galiu susikrauti ir iš vakaro – svarbiausia pasiimti pasą, piniginę ir gerą nuotaiką. Aišku, keliaujant su vaiku reikia daugiau planavimo, bet net ką nors pamiršus, viską galima įsigyti vietoje.
Dėl atostogų labai džiaugiamės – vieną dieną Lietuvoje buvome merkiami lietaus, o už kelių dienų jau mėgavomės saule“, – šypsojosi 2022-2023 metais Turkijos klube žaidęs aukštaūgis.
Į natūralios gamtos apsuptą kurortą M. Kuzminskas savaitės trukmės atostogoms tąkart keliavo keturiese: su mylimąją Lina, 3,5 metų amžiaus sūnumi Jonu ir krikšto sūnumi Jokūbu. Vaikai puikiai sutaria, vasarą dažnai leidžia kartu, tad draugystę pratęsė ir Turkijoje. Krepšininkas iš viso turi keturis krikšto vaikus, su kuriais palaiko artimą ryšį ir retkarčiais kartu keliauja.
„Man labai patinka buvimas su artimaisiais, stiprūs giminystės ryšiai ir galimybė juos puoselėti keliaujant“, – atvirauja pašnekovas.
Atostogos – „mažojo direktoriaus“ ritmu
Keliautojų kompanija iš vėsios lietuviškos vasaros persikėlė į maždaug 32 laipsnių karštį. Vis dėlto, kaip pabrėžė M. Kuzminskas, tai nebuvo problema – prie aukštesnės temperatūros jis įpratęs gyvendamas Atėnuose, o ir pati kaitra, dėl mažesnės oro drėgmės ir gausybės galimybių atsigaivinti, buvo ganėtinai maloni.
„Kai šalia vanduo, telieka tik džiaugtis saule. Atostogaujant viskas vyksta pagal „mažojo direktoriaus“ norus. Jis labai mėgsta vandens pramogas, tad nuolat maudėmės jūroje, baseine, teko atsivėsinti ir baseinėlyje vaikams.
Smagu ir tai, kad viešbutis buvo pažįstamas, nereikėjo ieškoti žaidimų kambarių ir kitų vietų, tad atostogas pajutome nuo pat pirmos minutės“, – sakė krepšininkas.
Jis prisiminė, kad dar prieš kelionę sūnus pasakojo, ką Turkijoje veiks.
„Mums visuomet norisi grįžti ten, kur galime džiaugtis aukščiausios kokybės paslaugomis. Kas žino, gal šiame viešbutyje apsilankysime dar ne kartą“, – juokiasi M. Kuzminskas.
Į tą patį viešbutį grįžo trečią kartą
Inga Aukštuolytė, „Tez Tour“ ryšių su visuomene ir rinkodaros skyriaus vadovė, priduria, kad atradę aukščiausio lygio paslaugas ir išvystytą infrastruktūrą, daugybė žmonių renkasi grįžti į Turkijos kurortus.
M. Kuzminskas pasakojo, kad tame pačiame viešbutyje apsistojus jau trečią kartą, tai pastebėjo ir ilgamečiai kurorto darbuotojai. Jie prisiminė krepšininko ir jo šeimos pomėgius, mėgstamus patiekalus.
Nesikeitė ir aktyvios pramogos – pašnekovas ir tąkart apsilankė padelio bei šalia jūros esančiuose golfo aikštynuose. Nors vieta ir puikiai pažįstama, keliautojų laukė ir staigmenos, viena iš jų – graikiškos virtuvės vakaras su tradiciniais šokiais, lėkščių daužymu ir kitais atributais.
„Atostogų metu sudalyvauti tokiame „spektaklyje“ tikrai buvo įdomu. Taip pat malonu prisiminti ir pamėgtų graikiškų patiekalų skonį. Tačiau Atėnuose jis, žinoma, geresnis, – šypsosi Atėnų AEK klubui atstovaujantis krepšininkas. – Šiltais vakarais džiugino labai kokybiški gyvos muzikos koncertai, ypač kai dažnai skambėjo mano mėgstama poproko muzika.“
Ankstesnių atostogų Turkijoje metu M. Kuzminskas dažnai sutiko tautiečius, tačiau antrosios kelionės metu jį kalbino tik gerbėjai iš Turkijos, Gruzijos ir Prancūzijos. Jie neleido pamiršti ir artėjančio krepšinio sezono.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!