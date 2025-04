Užfiksuotas įrašas krepšinio varžybose plinta masiškai: Mindaugas Kuzminskas su sūnumi suvirpino širdis

Mindaugas Kuzminskas antradienio vakarą šventė reikšmingą pergalę – ir ne tik komandos bičiulių rate.

Po FIBA Čempionų lygos ketvirtfinalio rungtynių Atėnuose, kur jo atstovaujama AEK komanda 76:69 (23:25, 19:16, 14:19, 20:9) palaužė Prancūzijos „Nanterre 92“, lietuvis pergalės džiaugsmą dalijosi su savo mažuoju sūnumi, kuris kartu palaikė tėtį nuo tribūnų.

Viena iš M. Kuzminsko ir jo sūnaus džiaugsmo akimirkų nugulė „X“ paskyroje.

„Mažyli Kuz, kiek liko pergalių finalo ketvertui Atėnuose?“, – rašoma prie vaizdo įrašo.

Toks Mindaugo ir jo sūnaus vaizdelis sulaukė didelio dėmesio ir suvirpino internautų širdis – po juo pasipylė tiek patiktukai, tiek mieli komentarai.

Baby Kuz, how many wins for a Final Four in Athens left? 😅#BasketballCL I @aekbcgr pic.twitter.com/p8PBgE75lL