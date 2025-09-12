Prie „Žalgirio“ prisijungęs D.Sirvydis: atrodo, grįžti į namus pas šeimą

Krepšininkai po pusryčių iškeliavo į savo viešbučio kambarius trumpam atokvėpiui ir ankstyvą popietę keliaus kartu su kitais žalgiriečiais palaikyti jų ikisezoninėse rungtynėse su Stambulo „Galatasaray“ klubu. Šią dvikovą tiesiogiai nuo13:40 val. transliuos „Žalgiris Insider“.
„Kelionė nebuvo pati lengviausia. Iš namų buvo išvažiuota pusė trijų ryte. Iš Kauno keliavome į Vilniaus oro uostą, o iš ten atskridome čia, – po kelionės mintimis su „Žalgiris TV“ dalijosi D.Sirvydis. – Tokia sunkesnė dienelė. Laukiam kelionės į rungtynes.“
Europos čempionate su Lietuvos rinktine 5-tą vietą iškovojęs krepšininkas džiaugėsi galėdamas prisijungti prie komandos ir greitai pradėsiantis sezoną.
„Jaučiuosi smagiai prisijungęs prie komandos, atrodo, grįžti į namus pas šeimą. Matai tuos pačius veidus. Dar visų žaidėjų nematėme, tik klubo galvas, bet visus labai smagu matyti ir nekantraujam pradėti darbus“, – tikino žalgirietis.
Krepšininko teigimu, dar šią savaitę Europos čempionato ketvirtfinalio rungtynes su Graikija žaidę „Žalgirio“ krepšininkai netruks įsilieti į komandos žaidimą.
„Manau, mūsų laukia kažkoks lengvas įsivažiavimas, turime „pagauti“ taktiką. Vis tiek jau prasidėjo ikisezoninės rungtynės, tad turime „pagauti“ taktiką, kuri dabar yra diegiama, tą privalome išmokti. Manau, kad tai neužtruks, visi esame protingi“, – tikino D.Sirvydis.
Turkijoje žalgiriečių be šios dienos rungtynių dar lauks rugsėjo 14-ąją vyksiančios rungtynės su Stambulo „Anadolu Efes“. Po treniruočių stovyklos Turkijoje žalgiriečiai keliaus tiesiai į Londoną, kur rugsėjo 17-ąją susitiks su Londono „Lions“. Visas šias rungtynes tiesiogiai transliuos „Žalgiris Insider“.
