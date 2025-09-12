„Juventus“ atsisveikino jau su antru legionieriumi

23-ejų krepšininkas su „Juventus“ marškinėliais sužaidė ketverias kontrolines rungtynes. Per jas T.Toddas vidutiniškai pelnydavo 6,8 taško (42 proc. dvitaškių, 25 proc. baudų), atkovodavo po 3 kamuolius ir atlikdavo po 2,8 rezultatyvaus perdavimo.
Kontrolinių rungtynių cikle kartu su T.Toddu „Juventus“ iškovojo pergales prieš Valmieros „Glass Via“ ir „Jonavą“, nusileido Vilniaus „Rytui“ ir Londono „Lions“ klubams.
Tai yra jau antrasis pasirengimo laikotarpiu komandą palikęs legionierius – anksčiau dėl asmeninių priežasčių išvyko Johnas Fulkersonas.
Naująjį sezoną uteniškiai pradės rugsėjo 20 d. Samokove (Bulgarija), kur dalyvaus FIBA Čempionų lygos atrankos turnyre. Ketvirtfinalyje Kęstučio Kemzūros auklėtiniai susitiks su Suomijos klubu Kauhajokio „Karhu“.
