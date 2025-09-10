Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > LKL

Italo siautulio nesustabdęs „Rytas“ patyrė nesėkmę

2025-09-10 22:29 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-10 22:29

Vilniaus „Rytas“ šiuo metu yra Italijoje, kur žaidžia draugišką turnyrą. Čia buvo patirta nesėkmė – Giedriaus Žibėno kariauna 75:93 (17:21, 25:29, 14:20, 19:23) nusileido Brešos „Germani“ ekipai.

J.Wiley rinko dvigubą dublį

0

„Rytui“ nepadėjo Artūras Gudaitis, Jordanas Walkeris, taip pat su rinktine Europos čempionate buvę Ignas Sargiūnas ir Gytis Radzevičius.

Vilniečiams 16 taškų pelnė Gytis Masiulis (6 atk. kam.), po 15 – Jacobas Wiley (11 atk. kam.) ir Jerrickas Hardingas (2/7 trit.), 12 – Simonas Lukošius, 10 – Martynas Paliukėnas.

Brešos klubui 29 taškus įmetė ir dominavo Amedeo Della Valle (6/10 trit.), 14 taškų – Miro Bilano sąskaitoje, po 8 pelnė C.J.Massinburgas, Maurice‘as Ndouras ir Demetre‘as Riversas.

Pastarasis anksčiau yra žaidęs Kauno „Žalgiryje“, M.Ndouras – „Ryte“.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
