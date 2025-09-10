Italo siautulio nesustabdęs „Rytas“ patyrė nesėkmę

„Rytui“ nepadėjo Artūras Gudaitis, Jordanas Walkeris, taip pat su rinktine Europos čempionate buvę Ignas Sargiūnas ir Gytis Radzevičius.
Vilniečiams 16 taškų pelnė Gytis Masiulis (6 atk. kam.), po 15 – Jacobas Wiley (11 atk. kam.) ir Jerrickas Hardingas (2/7 trit.), 12 – Simonas Lukošius, 10 – Martynas Paliukėnas.
Brešos klubui 29 taškus įmetė ir dominavo Amedeo Della Valle (6/10 trit.), 14 taškų – Miro Bilano sąskaitoje, po 8 pelnė C.J.Massinburgas, Maurice‘as Ndouras ir Demetre‘as Riversas.
Pastarasis anksčiau yra žaidęs Kauno „Žalgiryje“, M.Ndouras – „Ryte“.
Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!