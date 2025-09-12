Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

13 metų NBA praleidęs aukštaūgis kovoja su smegenų augliu

2025-09-12 08:51 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-12 08:51

Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) gerbėjus pasiekė liūdnos žinios.

J.Collinsas kovoja su liga (Scanpix nuotr.)

Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) gerbėjus pasiekė liūdnos žinios.

0

Lyga pranešė, kad 13 metų profesionaliam krepšiniui atidavęs Jasonas Collinsas kovoja su smegenų augliu.

Aukštaūgiui taikomas gydymas, o jo šeima prašo maldų, supratingumo ir privatumo.

46-erių 213 cm ūgio J.Collinsas 2001-ųjų NBA naujokų biržoje buvo pakviestas 18-uoju šaukimu ir karjerą pradėjo Naujojo Džersio „Nets“, kur praleido septynis sezonus.

Solidaus gynybinio žaidėjo reputaciją užsitarnavęs aukštaūgis geriausiame savo sezone per 32 minutes rinko 6,4 taško, 6,1 atkovoto kamuolio, 1,3 rezultatyvaus perdavimo, 0,9 perimto kamuolio ir 0,9 bloko.

Vėliau jis atstovavo Memfio „Grizzlies“, Minesotos „Timberwolves“, Atlantos „Hawks“, Bostono „Celtics“ ir Vašingtono „Wizards“, o karjerą baigė sugrįžęs į „Nets“, nors šie jau buvo persikėlę į Brukliną.

Prieš pat karjeros pabaigą J.Collinsas atskleidė esantis homoseksualus bei tapo pirmuoju profesionaliu Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) atletu, viešai prabilusiu apie netradicinę orientaciją.

Per karjerą jis sužaidė 735 reguliariojo sezono ir 95 atkrintamųjų mačus.

