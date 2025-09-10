Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

NBA įvedė taisyklę, kuri gali padovanoti daugiau beprotiškų metimų

2025-09-10 19:58 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-10 19:58

Nacionalinė krepšinio asociacija (NBA) artėjančiame sezone atlieka pakeitimą statistikos skaičiavime.

(Scanpix nuotr.)

Nacionalinė krepšinio asociacija (NBA) artėjančiame sezone atlieka pakeitimą statistikos skaičiavime.

0

Paskelbta, kad nuo šiol kėlinių paskutinėmis sekundėmis atliekami netikslūs metimai bus įskaičiuojami į bendrą komandos balansą, o ne pačių žaidėjų. Tuo tarpu tikslūs metimai bus įskaičiuoti į autoriaus statistikos grafą.

Šiuo sprendimu norima paskatinti žaidėjus dažniau mesti beprotiškus tolimus metimus tiksint paskutinėms sekundėms ir galbūt taip NBA pamatysime daugiau tolimų šūvių. Dabar nemažai lygos žaidėjų vengia tokių metimų tam, kad negadintų savo pataikymo procentų.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

