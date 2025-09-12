R.Rubio universaliai pasirodė prieš naująjį R.Giedraičio klubą

Įžaidėjas žibėjo ryškiai, nors jo vedamas Badalonos „Joventut“ Olote ir neatsilaikė prieš Tenerifės „La Laguna“ – 65:68 (7:23, 23:12, 14:17, 21:16).
Metus be klubo praleidęs R.Rubio grįžo į Badaloną, kur pradėjo savo karjerą bei žaidė iki 2009-ųjų, kai sulaukęs vos 18-os persikėlė į Barseloną.
Antrąjį kontrolinį mačą sužaidęs gynėjas per 20 minučių surinko 14 taškų (3/5 dvitaškių, 1/4 tritaškių, 5/6 baudų metimų), 7 atkovotus ir 2 prarastus kamuolius, 7 rezultatyvius perdavimus, pražangą bei 23 naudingumo balus.
14 taškų „Joventut“ gretose surinko kitas veteranas Ante Tomičius (6/10 dvitaškių), 9 – Samas Dekkeris. Komandai jau talkino Europos čempionate žaidę švedai – Simonas Birganderis per 13 minučių surinko 7 taškus ir 5 atkovotus kamuolius, LuvigasHakansonas per 12 minučių nepasižymėjo.
Nugalėtojams 13 taškų pelnė Kostas Kostadinovas (4/4 dvitaškių, 5 atk. kam.), 10 – Wesley van Beckas (2/6 tritaškių), 9 – Jaime Fernandezas.
Tenerifės klubui dar nepadėjo tarpsezoniu prisijungęs bei Europos čempionate žaidęs Rokas Giedraitis.
Abu klubai artėjantį sezoną varžysis ne tik Ispanijos pirmenybėse, bet ir FIBA Čempionų lygoje.
