  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europa

R.Rubio universaliai pasirodė prieš naująjį R.Giedraičio klubą

2025-09-12 08:30 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-12 08:30

Į savo jaunystės klubą sugrįžęs Ricky Rubio sužaidė itin solidų kontrolinį mačą.

R.Rubio po metų pertraukos rungtyniauja profesionaliai

Į savo jaunystės klubą sugrįžęs Ricky Rubio sužaidė itin solidų kontrolinį mačą.

0

Įžaidėjas žibėjo ryškiai, nors jo vedamas Badalonos „Joventut“ Olote ir neatsilaikė prieš Tenerifės „La Laguna“65:68 (7:23, 23:12, 14:17, 21:16).

Metus be klubo praleidęs R.Rubio grįžo į Badaloną, kur pradėjo savo karjerą bei žaidė iki 2009-ųjų, kai sulaukęs vos 18-os persikėlė į Barseloną.

Antrąjį kontrolinį mačą sužaidęs gynėjas per 20 minučių surinko 14 taškų (3/5 dvitaškių, 1/4 tritaškių, 5/6 baudų metimų), 7 atkovotus ir 2 prarastus kamuolius, 7 rezultatyvius perdavimus, pražangą bei 23 naudingumo balus.

14 taškų „Joventut“ gretose surinko kitas veteranas Ante Tomičius (6/10 dvitaškių), 9 – Samas Dekkeris. Komandai jau talkino Europos čempionate žaidę švedai – Simonas Birganderis per 13 minučių surinko 7 taškus ir 5 atkovotus kamuolius, LuvigasHakansonas per 12 minučių nepasižymėjo.

Nugalėtojams 13 taškų pelnė Kostas Kostadinovas (4/4 dvitaškių, 5 atk. kam.), 10 – Wesley van Beckas (2/6 tritaškių), 9 – Jaime Fernandezas.

Tenerifės klubui dar nepadėjo tarpsezoniu prisijungęs bei Europos čempionate žaidęs Rokas Giedraitis.

Abu klubai artėjantį sezoną varžysis ne tik Ispanijos pirmenybėse, bet ir FIBA Čempionų lygoje.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

