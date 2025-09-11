Išnuomotas Andre Onana iki sezono pabaigos žais „Trabzonspor“ klube

Pasak ESPN šaltinių, nėra galimybės pasibaigus sezonui išpirkti vartininko kontraktą. Tai reiškia, jog A. Onana vasarą sugrįš į „Man Utd“ komandą. Taip pat „Raudoniesiems velniams“ nuomos metu nereikės mokėti atlyginimo.
A. Onana prarado vietą „Man Utd“ startinėje sudėtyje po to, kai Altay`us Bayindiras tapo pagrindiniu vartininku, į komandą taip pat neseniai atvyko belgas Senne`as Lammensas.
Priminsime, jog 29-erių metų futbolininkas persikėlė rungtyniauti iš Milano „Inter“ į „Man Utd“ 2023 metais už 43,8 mln. svarų sterlingų.
🧤 @AndreyOnana has completed a loan move to Turkish side Trabzonspor.— Manchester United (@ManUtd) September 11, 2025
Best of luck for the remainder of 2025/26, Andre!
