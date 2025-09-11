Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Anglija „Premier“ lygą

Išnuomotas Andre Onana iki sezono pabaigos žais „Trabzonspor“ klube

2025-09-11 23:46 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-11 23:46

„Manchester United“ oficialiai pranešė, jog vartininkasAndre Onana iki šio sezono pabaigos nuomos pagrindais keliasi rungtyniauti į „Trabzonspor“.

Andre Onana | Scanpix nuotr.

„Manchester United“ oficialiai pranešė, jog vartininkasAndre Onana iki šio sezono pabaigos nuomos pagrindais keliasi rungtyniauti į „Trabzonspor“.

0

Pasak ESPN šaltinių, nėra galimybės pasibaigus sezonui išpirkti vartininko kontraktą. Tai reiškia, jog A. Onana vasarą sugrįš į „Man Utd“ komandą. Taip pat „Raudoniesiems velniams“ nuomos metu nereikės mokėti atlyginimo.

A. Onana prarado vietą „Man Utd“ startinėje sudėtyje po to, kai Altay`us Bayindiras tapo pagrindiniu vartininku, į komandą taip pat neseniai atvyko belgas Senne`as Lammensas.

Priminsime, jog 29-erių metų futbolininkas persikėlė rungtyniauti iš Milano „Inter“ į „Man Utd“ 2023 metais už 43,8 mln. svarų sterlingų.

 

 

