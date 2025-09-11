Kalendorius
Holgeris Rune atsikirto rusei: „Jei noriu pasimatymo – pasiūlau pats. Nesijaudink“

2025-09-11 23:20 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-11 23:20

Danijos teniso žvaigždei Holgeriui Runei (ATP-11) pastarosiomis dienomis vėl teko teisintis po vienos iš Rusijos žaidėjų pareiškimų.

Anna Kalinskaja ir Holgeris Rune | „Scanpix“ ir instagram.com nuotr.

Danijos teniso žvaigždei Holgeriui Runei (ATP-11) pastarosiomis dienomis vėl teko teisintis po vienos iš Rusijos žaidėjų pareiškimų.

0

Buvusi Nicko Kyrgioso ir Janniko Sinnerio mergina Anna Kalinskaja pareiškė, kad H. Rune jai rašinėjo bent 10 kartų ir neva bandė ją suvilioti.

„Kai kas man rašė gal 10 kartų ir tada pasidavė. Galiu pasakyti, kad tai buvo Holgeris Rune. Jis rašinėja visoms, todėl to nusipelnė. Jis per gerai apie save galvoja, bet jis ne vienintelis toks“, – sakė A. Kalinskaja.

TAIP PAT SKAITYKITE:

H. Rune vėliau rusei pateikė atsaką ir iš jos kalbų tik pasijuokė: „Tarp mūsų tikriausiai yra tam tikrų kultūrinių skirtumų, jeigu Anna mano, kad kiekvienas jai skirtas komentaras reiškia kvietimą į pasimatymą. Jei aš noriu eiti į pasimatymą, tai tą ir pasiūlau. Nesijaudink“.

Vos prieš mėnesį kita Rusijos tenisininkė – Veronika Kudermetova – irgi kalbėjo apie H. Runę.

„Rune neseniai man parašė žinutę. Aš jam atsakiau – berniuk, aš tau ne per sena? Pasakiau, kad jei jis peržiūrėtų mano nuotraukas „instagram“ paskyroje, tai pamatytų, kad turiu vyrą. Jis greitai atsiprašė ir užbaigė pokalbį. Nuo to laiko jis su manimi net nesisveikina“, – sakė V. Kudermetova.

V. Kudermetova dar 2015 m., vos sulaukusi pilnametystės, užmezgė romaną su gerokai vyresniu treneriu Sergejumi Demiochinu. 2017 m. jie susituokė.

