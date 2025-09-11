Holgeris Rune atsikirto rusei: „Jei noriu pasimatymo – pasiūlau pats. Nesijaudink“

Buvusi Nicko Kyrgioso ir Janniko Sinnerio mergina Anna Kalinskaja pareiškė, kad H. Rune jai rašinėjo bent 10 kartų ir neva bandė ją suvilioti.
„Kai kas man rašė gal 10 kartų ir tada pasidavė. Galiu pasakyti, kad tai buvo Holgeris Rune. Jis rašinėja visoms, todėl to nusipelnė. Jis per gerai apie save galvoja, bet jis ne vienintelis toks“, – sakė A. Kalinskaja.
H. Rune vėliau rusei pateikė atsaką ir iš jos kalbų tik pasijuokė: „Tarp mūsų tikriausiai yra tam tikrų kultūrinių skirtumų, jeigu Anna mano, kad kiekvienas jai skirtas komentaras reiškia kvietimą į pasimatymą. Jei aš noriu eiti į pasimatymą, tai tą ir pasiūlau. Nesijaudink“.
Holger Rune responds to Anna Kalinskaya’s statement 👀 https://t.co/4BBJ8TGQ8S pic.twitter.com/lolbsenTzkREKLAMA— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) September 9, 2025
Vos prieš mėnesį kita Rusijos tenisininkė – Veronika Kudermetova – irgi kalbėjo apie H. Runę.
„Rune neseniai man parašė žinutę. Aš jam atsakiau – berniuk, aš tau ne per sena? Pasakiau, kad jei jis peržiūrėtų mano nuotraukas „instagram“ paskyroje, tai pamatytų, kad turiu vyrą. Jis greitai atsiprašė ir užbaigė pokalbį. Nuo to laiko jis su manimi net nesisveikina“, – sakė V. Kudermetova.
V. Kudermetova dar 2015 m., vos sulaukusi pilnametystės, užmezgė romaną su gerokai vyresniu treneriu Sergejumi Demiochinu. 2017 m. jie susituokė.
