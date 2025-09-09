Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Tinklinis

Italijos tinklininkės pratęsė dominavimą pasaulyje – tapo planetos čempionėmis

2025-09-09 15:42 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-09 15:42

Italijos moterų tinklinio rinktinė ir toliau išlieka dominuojanti jėga pasaulyje. Italijos tinklininkės triumfavo Tailande finišavusiame pasaulio čempionate ir iškovojo ketvirtą svarbiausią titulą per pastaruosius 15 mėnesių.

Italijos moterų tinklinio rinktinė | FIVB nuotr.

0

Pasaulio reitingo lyderės turėjo išgyventi sunkų finalą, bet lemiamoje kovoje dėl aukso 3-2 (25:23, 13:25, 26:24, 19:25, 15:8) palaužė Turkijos rinktinę.

Nors italės pastaruoju metu dominuoja visuose turnyruose, pasaulio pirmenybių aukso jos laukė net 23 metus. Pirmas ir vienintelis laimėjimas iki šio savaitgalio Tailande buvo užfiksuotas dar 2002 metais.

2018 metais pasaulio čempionate italės iškovojo sidabrą, o 2022 metais – bronzą.

„Ši pergalė mums yra labai emocinga. Manau, kad po pasaulio čempionato, olimpinių žaidynių ir dviejų „Tautų lygos“ titulų ši komanda bus prisimenama kaip viena iš legendinių. Didžiuojuosi savo žaidėjomis. Jos laimėjo du labai sunkius paskutinius mačus, o treniruotėse kasdien atiduodavo visas jėgas. Jos nusipelnė visko, ką pasiekė“, – sakė Italijos rinktinės treneris Julio Velasco.

Italijos rinktinę finale į priekį vedė šios šalies žvaigždė Paola Egonu, pelniusi 22 taškus.

„Vis dar negaliu tuo patikėti. Didžiuojuosi komanda ir esu beprotiškai laiminga. Tai yra momentas, kurio niekada nepamiršiu. Tai buvo galbūt paskutinis čempionatas kai kurioms žaidėjoms, todėl mano širdis dabar yra užpildyta emocijų“, – po finalo sakė P. Egonu.

Finale Italijos komandoje taip pat spindėjo Myriam Sylla (19 tšk.) ir Jekaterina Antropova (14 tšk.).

Rezultatyviausia finalo žaidėja buvo Turkijos žvaigždė Melissa Vargas su 33 taškais. Turkių kapitonė Eda Erdem pasižymėjo 19 taškų.

Bronzos medalius iškovojo Brazilijos tinklininkės, kurios dramatiškose rungtynėse dėl trečiosios vietos 3-2 (25:12, 25:17, 19:25, 27:29, 18:16) įveikė Japonijos komandą.

Pusfinalyje italės po tikro trilerio 3-2 (22:25, 25:22, 28:30, 25:22, 15:13) palaužė braziles, o Turkija 3-1 (16:25, 25:17, 25:18, 27:25) nugalėjo Japoniją.

