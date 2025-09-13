Anksčiau nupirkę tokį automobilį dabar – milijonieriai: šie modeliai pabrango labiausiai

Ribota pasiūla, išaugusi paklausa, įspūdingos techninės charakteristikos ar ryški žymė automobilių istorijoje kai kuriuos automobilius pavertė geidžiamais entuziastų bei kolekcionierių visame pasaulyje.
Naujienų portalas tv3.lt išrinko 5 lietuviams geriau žinomus modelius, kurie šiandien turi itin didelę vertę, nors anksčiau buvo gerokai pigesni.
„Audi RS2 Avant“
„RS2 Avant“ automobilis gimė „Audi“ bei „Porsche“ bendradarbiavimo dėka. Tuomet jis buvo baigiamas surinkinėti „Porsche“ gamykloje ir gavo ne vieną žymiojo „911“ modelio detalę. Jis turėjo „Porsche“ ratlankius, veidrodėlius, stabdžių sistemą ir net posūkių žibintus.
Šis, pats pirmas istorijoje „RS“ linijos modelis turėjo 5 cilindrų, 2,2 litro turbobenzininį variklį su daugiau nei 300 arklio galių, visų varančiųjų ratų pavarą bei 6 laipsnių mechaninę greičių dėžę, o 100 km/h greitį pasiekdavo per 4,8 sekundės.
Rinkoje „RS2“ vertė per dešimtmetį pastebimai išaugo. Anot „Top Gear“, anksčiau šį automobilį buvo galima įsigyti už 25–40 tūkst. svarų (29–52 tūkst. eurų).
Šiandien šio automobilio kaina yra išaugusi kone dvigubai. „Autocar.co.uk“ nurodo, kad 2023 metais tokio modelio žemą ridą turintys egzemplioriai kainavo nuo 80 iki 100 tūkst. svarų (92–115 tūkst. eurų).
Tokį kainos augimą lėmė ribota pasiūla, „Porsche“ indėlis į automobilio kūrimo procesą, „RS“ linijos ištakos ir išaugusi paklausa Amerikoje, kur nauji šie modeliai parduodami nebuvo.
„Nissan Skyline GT-R R34“
„Skyline“ modeliai nuo pat jų gamybos pradžios tapo tikra Japonijos automobilių industrijos ikona, dažnai lyginama su taip pat aukštą kolekcinę vertę dabar turinčia „Toyota Supra“.
Ši „GT-R“ karta buvo gaminama nuo 1999 iki 2002 metų, ir daugelio japoniškų automobilių mylėtojų yra labiausiai pamėgta.
Po šio „Nissan“ variklio dangčiu slypi 2,6 litro variklis su dviem turbokompresoriais, kuris oficialiai turėjo apie 280 arklio galių. Iki 100 km/h šis modelis įsibėga per mažiau nei 5 sekundes.
„Skyline R34“ vertė šoktelėjo įspūdingai. Prieš daugiau nei dešimtmetį tokie automobiliai daugelyje rinkų kainavo nuo 40 iki 70 tūkst. JAV dolerių (34–60 tūkst. eurų). Svetainėje apie automobilius „gtspirit.com“ rašoma, kad tokį automobilį 2010-aisiais galima buvo įsigyti nuo 25 tūkst. JAV dolerių.
O štai internautai socialiniame tinkle „Reddit“ tokius automobilius prieš dešimtmetį giriasi įsigiję už mažiau nei 30 tūkst. eurų.
Šiandien situacija smarkiai pakitusi. Platformoje „Classic.com“ nurodoma, kad vidutinė „R34 GT-R“ vertė siekia apie 200 tūkst. JAV dolerių (171 tūkst. eurų), o brangiausi modeliai kaip „Nismo Z-Tune“ parduodami ir daugiau nei už 1 mln.
Tokį kainos šuolį lėmė galimybė legaliai importuoti šį modelį į JAV pagal 25 metų taisyklę, didelis dėmesys socialinėse medijose, išaugusi kolekcinė vertė bei didžiulis dėmesys, kurį šis modelis gavo per vaizdo žaidimus ir filmų „Greiti ir įsiutę“ franšizę.
„Porsche Carrera GT“
„Carrera GT“ buvo pradėtas gaminti 2003 m., jo produkcija tesėsi vos 3 metus. Šiandien šis modelis yra laikomas vienu įspūdingiausių „Porsche“ markės automobilių.
Superautomobilis išsiskyrė 5,7 litro V10 varikliu, kuris išvystė daugiau nei 600 arklio galių ir gebėjo pasiekti 330 km/h greitį.
Automobilis turėjo 6 pavarų mechaninę greičių dėžę bei anglies pluošto kėbulą. Tai jam suteikė itin geras valdymo savybes.
Entuziastai šį modelį pavadino analoginiu superautomobiliu (angl. analog supercar), mat tobulėjant technologijoms, tokį aštrų charakterį turintys automobiliai daugiau nebegaminami.
Kai superautomobilis buvo pristatytas 2003 m., jo kaina siekė maždaug 450 tūkst. JAV dolerių (385 tūkst. eurų). Nuo šio laiko automobilio kaina tik augo. „Merlinautogroup.com“ rašoma, kad prieš maždaug dešimtmetį „Carrera GT“ kainos šoktelėjo iki 1 mln. JAV dolerių (850 tūkst. eurų).
Šiandien šis modelis jau vadinamas modernia klasika, o jo kaina tik dar labiau išaugo. Platformoje „Classic.com“ nurodoma, kad vidutinė tokio automobilio pardavimų vertė siekia 1,4 mln. JAV dolerių (1,2 mln. eurų), o kai kurie modeliai buvo parduoti net už 2,2 mln. JAV dolerių (1,9 mln. eurų).
Modelio vertės augimą lėmė ribotas automobilių kiekis bei aukšta paklausa. Keičiantis superautomobiliams, tikri entuziastai pasigedo galingų, didelio litražo atmosferinių variklių su mechanine pavarų dėže.
Dėl šių ir dar daugelio kitų priežasčių šis modelis įsitvirtino kaip patikimas pasirinkimas investicijai klasikinių automobilių rinkoje. Nepaisant kartais svyruojančių kainų, „Carrera GT“ išlaiko gana stabilią vertę.
„Ferrari F50“
Šis kultinis „Ferrari“ modelis buvo pristatytas 1995 m., minint markės 50-metį. Savo technologijomis jis tapo itin panašiu į to laikmečio „Formulės 1“ bolidus.
Superautomobilyje sumontuotas 4,7 litro V12 variklis, išvystantis daugiau nei 500 arklio galių, bolidas 100 km/h greitį išvystydavo per mažiau nei 4 sekundės ir gebėjo pasiekti maksimalų 325 km/h greitį.
Vis dėl to, šį superautomobilį iš pradžių įvertino ne visi. Dauguma entuziastų verčiau rinkosi ikona tapusius „F40“ arba „Enzo“ modelius.
Kaip teigiama svetainėje „Gtspirit.com“, 2010-aisiais šių „Ferrari“ kainos vos perkopdavo 0,5 mln. JAV dolerių (0,43 mln. eurų) ribą. Prieš dešimtmetį, „F50“ kaina taip pat dar nebuvo šokusi į debesis.
2014 m. „RM Sotheby’s Monaco“ aukcione toks modelis buvo parduotas už 907 tūkst. eurų.
Šiandien „F50“ modelis kainuoja ženkliai brangiau. Platformoje „Classic.com“ nurodoma, kad vidutinė jo rinkos vertė siekia apie 4,8 mln. JAV dolerių (4,1 mln. eurų).
Brangiausias toks automobilis buvo parduotas visai neseniai. Šiemet rugpjūtį vykusiame „RM Sotheby’s Monterey“ aukcione „Ferrari F50“ buvo parduotas už rekordinę 9,2 mln. JAV dolerių sumą (7,9 mln. eurų).
Šių superautomobilių vertės augimą lemia itin ribotas automobilių skaičius – pasaulį išvydo vos 349 tokie modeliai. Taip pat tai buvo tiesioginis legendinio „Ferrari F40“ įpėdinis bei ankstyvas „Formulės 1“ technologijų perkėlimo į gatvės automobilius pavyzdys.
„McLaren F1“
Šis superautomobilis pasirodė 1992 m. ir iš karto tapo ikona. „F1“ buvo atpažįstamas kaip greičiausias pasaulyje serijinės gamybos automobilis. Jame sumontuotas 6,1 litro „BMW“ V12 variklis, turintis daugiau nei 600 arklio galių.
„McLaren F1“ buvo vienas iš pirmųjų sportinių automobilių, turėjusių visą anglies pluošto monokoko kėbulą bei rėmo struktūrą. Šio automobilio vairuotojo sėdėjimo pozicija – ne kairėje ar dešinėje, o automobilio centre.
1998-aisiais, šiek tiek patobulintas „XP5“ prototipas pagerino greičiausio pasaulyje serijinės gamybos automobilio Gineso rekordą, pasiekdamas 386,4km/h greitį.
Nepaisant didelės modelio sėkmės, jo vertė anksčiau buvo žymiai mažesnė, nei dabar. Dar 2008-aisiais naujienų apie automobilius portale „autoweek.com“ buvo rašoma, kad toks „F1“ modelis buvo parduotas aukcione už rekordinę 4,1 milijono JAV dolerių sumą (3,5 mln. eurų).
2017 m. vykusiame „Bonhams“ „Quail Lodge“ aukcione „McLaren F1“ pasiekė naują rekordą šiam modeliui – buvo parduotas už daugiau nei 15 mln. JAV dolerių (12,8 mln. eurų).
„McLaren F1“ dažnai tituluojamas geriausiu visų laikų superautomobilių. Šis modelis tapo viena iš saugiausių investicijų klasikinių automobilių pasaulyje.
