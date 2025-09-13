A.Ulčickas: „Žalgirio“ pasiūlymą svarsčiau sekundę

Jeigu sudėtyje dar trūksta po riešo operacijos reabilitaciją atliekančio Dovydo Giedraičio ir Europos čempionate toliau žaidžiančio Maodo Lo, tai trenerių štabas jau dirba pilnos sudėties – penktadienį prie jo prisijungė Europos čempionate su Lietuvos vyrų krepšinio rinktine dirbęs Andrius Ulčickas.
„Žalgiryje“ debiutuojantis treneris savo įspūdžiais prisijungus prie kitų kolegų pasidalijo su „Žalgiris TV“.
„Jausmas superinis. Labai smagu prisijungti prie komandos ir pamatyti visą personalą, komandos draugus, susipažinti su visais. Pirmas įspūdis – labai geras. Svarbiausia man dabar pasivyti trenerių štabą – visas taktikas, viską išsiaiškinti, ko mes norime, ką, kaip mes darome, ir po truputį judėti į priekį“, – kalbėjo A.Ulčickas.
A.Ulčickas šią vasarą oficialiai tapo Kauno „Žalgirio“ nariu. Dar praėjusiame sezone treneris dirbo Manto Šerniaus vadovaujamame Jonavos klubo trenerių štabe. Anot pašnekovo, kvietimas į „Žalgirį“ buvo priimtas akimirksniu.
„Atsimenu Manto Šerniaus interviu, kuriame jis kalbėjo, jog „Žalgirio“ pasiūlymą svarstė 2 sekundes, tai pas mane viskas užtruko sekundę. Skambutis buvo netikėtas ir labai esu tuo patekintas. Dabar svarbiausia padėti, kiek tik įmanoma, kiek tik galiu, iš savęs komandai, – teigė treneris. – Mano darbai bus susiję su skautingu. Kaip ir minėjau, dabar man reikia pasivyti trenerius, išsiaiškinti, kaip, ko mes norime, kad nebūtų to, ko nereikia.“
Kaunietis A.Ulčickas šią vasarą dirbo ir Lietuvos vyrų krepšinio rinktinėje, kuri šią savaitę baigė kovas Europos čempionate užimdama 5-ąją poziciją. Šią savo karjeros patirtį treneris vadino išskirtine.
„Čempionatas įsimins visam gyvenimui. Nuostabi patirtis. Buvo daug visko. Galbūt galėjome nužygiuoti šiek tiek toliau. Vis tiek, kaip ir rinktinės treneris minėjo, nors ir nebuvo pilniausios sudėties, turėjome traumų, rinktinėje tikslai buvo keliami aukščiausi. Vasara buvo superinė, superinė patirtis, esu labai tuo patenkintas ir išspaudėme, ką galėjome“, – aiškino žalgiriečių trenerių štabo narys.
Po vakar stebėtų rungtynių tarp „Žalgirio“ ir Stambulo „Galatasaray“ bei šeštadienį surengtos pilnos žalgiriečių treniruotės, A.Ulčickas įvertino matytą komandos vaizdą.
„Vaizdelis – smagus. Smagu matyti visus žaidėjus. Nemačiau, kaip komanda atrodė prieš tai, faktas, kad dabar atrodo kitaip. Smagu matyti, kaip žaidėjai komunikuoja, kaip vienas kitam komunikuoja, kaip vieni kitiems dalina patarimus. Tai yra labai smagu ir nuteikia pozityviai“, – aiškino specialistas.
