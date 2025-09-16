Iveta Dapkutė pergalingai startavo turnyre Heraklione – užtikrinta pergalė prieš Nyderlandų tenisininkę

Intriga šiame mače laikėsi apie pusę pirmojo seto, kai tenisininkės laimėjo po 2 varžovės padavimų serijas. Nuo šeštojo geimo I. Dapkutė dominavo korte ir, įskaičiuojant antrąjį setą, spurtavo 9:0. Per šią atkarpą D. Charalampopoulos net neturėjo „break pointų“.
I. Dapkutė pelnė 1 WTA vienetų reitingo tašką ir 294 JAV dolerius. Kitą savo varžovę lietuvė sužinos kiek vėliau.
I. Dapkutė su graike Maria Argyrokrastriti dar laukia starto dvejetų varžybose. Pirmajame rate jos bandys nugalėti ukrainietes – Dariją Diatlovą ir Kateryną Diatlovą.
ITF serijos moterų teniso turnyro Heraklione prizų fondą sudaro 15 tūkst. JAV dolerių.
