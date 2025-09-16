„Hockey Punks“ patyrė pralaimėjimą Baltijos lygoje

Įvarčius šeimininkams pelnė Emils Ezitis (04:49), Roberts Jekimovs (18:39), Matiss Birinš (24:38), Roberts Vorona (54:02), Ilja Grekovs (59:40), Artūrs Apfelbaums (59:57).
Vilniaus komandoje pasižymėjo Kirilas Strukas (34:49, Ilja Michalevičius, Ignotas Ragas) ir antrose rungtynėse iš eilės pasižymintis Povilas Verenis (54:38, Laisvydas Kudrevičius).
„Hockey Punks“ ir šiose rungtynėse ant žaidėjų nugarų turėjo vieną pavardę, „Kieras“ taip toliau gedėdami mirusio vyriausiojo trenerio Mindaugo Kiero.
Rungtynes geriau pradėję šeimininkai jau per pirmąsias 20 minučių susikrovė trijų įvarčių persvarą.
Trečiajame kėlinyje vilniečiai perėmė iniciatyvą, sumažino atsilikimą iki 2:5 ir pakeitė vartininką Artūrą Pavliukovą šeštu aikštės žaidėju. Vis dėlto, Latvijos komanda pelnė įvartį į tuščius vartus, pačioje rungtynių pabaigoje padidino skirtumą iki penkių įvarčių.
Šeimininkai atliko 42 metimus į varžovų vartus, lietuviai atsakė 38 metimais.
Geriausiu rungtynių žaidėju Vilniaus klube pripažintas vartininkas A. Pavliukovas.
„Pradėjom tikrai neblogai, tačiau patys „atsivežėm“ įvarčius į savo vartus. Patys neišnaudojom savo progų ir pralaimėjom. Turėsim sunkiai dirbti ir vytis varžovus“, – po rungtynių sakė „Hockey Punks“ vyriausiasis treneris Dovydas Kulevičius.
Kitas rungtynes „Hockey Punks“ žais rugsėjo 20 dieną, šeštadienį, 17 valandą Jelgavoje su vietos HK „Zemgale/LBTU“ (Latvija).
