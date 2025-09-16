Paskelbta suma, kurią „Manchester United“ turėtų sumokėti atleidžiant Rubeną Amorimą

„United“ pasirašė su R. Amorimu dviejų su puse metų sutartį, pagal kurią jam bus mokama po 7,5 mln. eurų per sezoną, o vien Lisabonos „Sporting“ jie sumokėjo 10,6 mln.eurų už kontrakto išpirkimą. Kontrakte numatyta galimybė pratęsti bendradarbiavimą dar 12 mėnesių, bet svarbiausia – jei strategas bus atleistas iki pirmojo darbo meto sukakties, klubui teks iš karto sumokėti visą likusią sezoninę algą ir papildomą kompensaciją.
Tokios finansinės sąlygos buvo klubo kaina už trenerio prašymą sudaryti ilgalaikį strateginį planą, o ne imtis greitų pokyčių. Nors R. Amorimas surinko vos 4 taškus per 4 turus ir patyrė skaudų 0:3 pralaimėjimą miesto derbyje su „Manchester City“, „Manchester United“ vadovybė viešai demonstruoja kantrybę. Viduje tvyro nuomonė, kad blogi rezultatai nebūtinai atskleidžia tikrą komandų situaciją ir jų manymu pralaimėjimas „City“ nebuvo toks, kokį rodo rezultatas – klubas buvo konkurencingas didžiąją dalį rungtynių.
Nepaisant nuogąstavimų ir spaudimo, „United“ planuoja tęsti darbą su R. Amorimu bent jau iki pirmos sezono dalies pabaigos. Toks sprendimas paremtas racionaliu požiūriu į kontraktinių įsipareigojimų kainą, sportinio projekto perspektyvą ir strateginį planavimą.
