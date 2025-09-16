Kristjano Čeho prognozė pasaulio čempionatui: „4 disko metikai gali peržengti 70 metrų ribą“

Šeštadienio naktį – 3 val. – prasidės vyrų disko metimo kvalifikacijos A grupės varžybos, o 4.35 val. startuos B grupės sportininkai. Finalas vyks paskutinę čempionato dieną – sekmadienį – ir prasidės patogiu laiku Lietuvos sirgaliams – 14.10 val.
Pasaulio čempionato prizų fondą šiemet sudaro 8,498 mln. JAV dolerių, o kiekvienoje individualioje rungtyje bus išdalinta 172 tūkst. JAV dolerių suma 8 geriausiems atletams. Pasaulio čempionu atiteks 70 tūkst. JAV dolerių, vicečempionui – 35 tūkst. JAV dolerių, o bronziniam prizininkui – 22 tūkst. JAV dolerių. 4-a vieta atneš 16 tūkst. JAV dolerių, 5-a – 15 tūkst., 6-a – 7 tūkst., 7-a – 6 tūkst. ir 8-a – 5 tūkst.
Tokijuje laukiama visų geriausių pasaulio disko metikų, tarp kurių bus ir 3 lietuviai – Mykolas bei Martynas Aleknos ir Andrius Gudžius. Mykolas Alekna yra priskiriamas tarp realiausių pretendentų į medalius, o vienas iš pagrindinių jo varžovų turėtų būti Kristjanas Čehas. Slovėnas tikina, kad Tokijuje bus 4 disko metikai, kurie yra pajėgūs įrankį mesti toliau nei 70 m.
„Prieš tai, kai atvyksiu į Tokiją, apsistosiu netoliese ir treniruosiuosi su estais. Tikiuosi, kad būtent varžybos Tokijuje man bus geriausios šiame sezone.
Lietuvis Mykolas Alekna, australas Denny, švedas Stahlis ir, aišku, aš esame pajėgūs mesti diską už 70 m ribos. Varžybų lygis tikrai bus labai aukštas“, – Slovėnijos žiniasklaidai pasakojo K. Čehas.
Be K. Čeho minėto ketverto dar reikėtų nepamiršti jamaikiečio Ralfordo Mullingso. Jis šiemet Ramonoje (JAV) diską metė net 72,01 m, NCAA čempionate įveikė Mykolą Alekną, o vėliau „Deimantinės lygos“ etape Belgijoje pranoko praktiškai visas žvaigždes ir ten diską sviedė beveik 70 m (69,66).
