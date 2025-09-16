Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas

Sėkmingas startas Čempionų lygoje: „Arsenal“ svečiuose nugalėjo „Athletic"

2025-09-16 21:43 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-16 21:43

Londono „Arsenal“ klubas UEFA Čempionų lygos pirmose rungtynėse svečiuose 2:0 nugalėjo Bilbao „Athletic" futbolininkus.

Rungtynių akimirka | Scanpix nuotr.

0

Victorui Gyokeresui pirmajame kėlinyje po susidūrimo su Gabrieliu pradėjo iš galvos bėgti kraujas. Puolėjas tęsė savo pasirodymą šiose rungtynėse su galvos raiščiu.

Vienas prieš vartininką atsidūręs Gabrielis Martinelli sužaidus 70 minučių tiksliai nukreipė kamuolį į vartų tinklą ir išvedė „Arsenal“ į priekį 1:0. Pastarasis pelnė įvartį pasirodęs aikštėje po keitimo praėjus vos36 sekundėms.

Leandro Trossardas rungtynių pabaigoje pasitaisęs kamuolį pasiuntė kamuolį į vartus ir padvigubino „kanonierių“ pranašumą 2:0.

Šiame susitikime dirbo teisėjas iš Lietuvos Donatas Rumšas.

Nuo debiuto 2023 m. sausio mėn., L. Trossardas prisidėjo prie daugiausiai įvarčių pasirodęs aikštėje po keitimo tarp visų „Premier“ lygos žaidėjų visuose turnyruose (14).

„Arsenal“ kitas rungtynes Čempionų lygoje žais spalio 1-ąją dieną, kai namuose susitiks su Pirėjo „Olympiacos“. Tuo tarpu „Athletic“ tą pačią dieną svečiuose stos į kovą su Dortmundo „Borussia“.

Kiti rezultatai:

PSV 1:3 „Royale Union SG“

