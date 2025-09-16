Sėkmingas startas Čempionų lygoje: „Arsenal“ svečiuose nugalėjo „Athletic"

Victorui Gyokeresui pirmajame kėlinyje po susidūrimo su Gabrieliu pradėjo iš galvos bėgti kraujas. Puolėjas tęsė savo pasirodymą šiose rungtynėse su galvos raiščiu.
Huge 2 inch gash on the back of Gyokeres’ head, that is definitely going to need a few stitches after the game!😳🩸 pic.twitter.com/JGRtPlwhBO— ballontheline (@ballontheline) September 16, 2025
OUCH 😬🤕— Match of the Day (@BBCMOTD) September 16, 2025
New headgear for Viktor Gyokeres, courtesy of Gabriel. pic.twitter.com/rliftChwaz
Vienas prieš vartininką atsidūręs Gabrielis Martinelli sužaidus 70 minučių tiksliai nukreipė kamuolį į vartų tinklą ir išvedė „Arsenal“ į priekį 1:0. Pastarasis pelnė įvartį pasirodęs aikštėje po keitimo praėjus vos36 sekundėms.
Leandro Trossardas rungtynių pabaigoje pasitaisęs kamuolį pasiuntė kamuolį į vartus ir padvigubino „kanonierių“ pranašumą 2:0.
Šiame susitikime dirbo teisėjas iš Lietuvos Donatas Rumšas.
Nuo debiuto 2023 m. sausio mėn., L. Trossardas prisidėjo prie daugiausiai įvarčių pasirodęs aikštėje po keitimo tarp visų „Premier“ lygos žaidėjų visuose turnyruose (14).
„Arsenal“ kitas rungtynes Čempionų lygoje žais spalio 1-ąją dieną, kai namuose susitiks su Pirėjo „Olympiacos“. Tuo tarpu „Athletic“ tą pačią dieną svečiuose stos į kovą su Dortmundo „Borussia“.
Kiti rezultatai:
PSV 1:3 „Royale Union SG“
