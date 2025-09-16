Rokas Rasimavičius: „Kai fokusuojiesi per treniruotes ir įdedi papildomo darbo, rezultatas anksčiau ar vėliau ateina“

Praėjusį penktadienį abi komandos žaidė Lietuvos čempionato rungtynes – tada „Panevėžys“, turėdamas žaidėjo pranašumą, neišlaikė persvaros bei sužaidė lygiosiomis 1:1. Ankstesnėse šių metų tarpusavio akistatose ekipos pasidalino po pergalę bei dar sykį susitikimą baigė taikiai.
„Panevėžys“ kelyje link pusfinalio palaužė Vilniaus „Trivartį“, „Garliavą“ ir „Jonavą“, savo ruožtu, marijampoliečiai eliminavo „Vilnius Football Academy“, Tauragės „Taurą“ bei Lietuvos futbolo A lygos lyderį „Kauno Žalgirį“.
Varžovų gretose dėl diskvalifikacijos negalės pasirodyti ukrainietis Maksymas Pyrogovas. Saugas ketvirtfinalio rungtynėse Dariaus ir Girėno stadione užsidirbo raudoną kortelę.
Apie artėjantį susitikimą komentarą fk-panevezys.lt svetainei pateikė Rokas Rasimavičius, kuris, įvertinus rezultatyvių perdavimų kategoriją, žaidžia naudingiausią savo sezoną.
„Kai fokusuojiesi per treniruotes ir įdedi papildomo darbo puolimo zonoje ties skersuotais perdavimais, rezultatas anksčiau ar vėliau ateina. Tikiuosi ir toliau tobulėti, nes tikrai yra kur.
Reikia išlaikyti koncentraciją iki paskutinių minučių bei, norint patekti į finalą, turime pagerinti progų realizaciją“, – pasakojo panevėžietis.
„Sūduvos“ bei „Panevėžio“ klubai pusfinalį žais rugsėjo 16 dieną, antradienį. Mačo pradžia Marijampolės futbolo arenos stadione – 18.30 val.
