  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Lietuva

Rokas Rasimavičius: „Kai fokusuojiesi per treniruotes ir įdedi papildomo darbo, rezultatas anksčiau ar vėliau ateina“

2025-09-16 14:00 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-16 14:00

Futbolo klubas „Panevėžys“ artimiausią antradienį pasitiks vieną iš svarbiausių 2025 metų sezono mačų. „FPRO LFF taurės“ pusfinalyje Rolando Vrabeco treniruojama komanda dėl vietos finale išvykoje surems ietis su Marijampolės „Sūduva“.

Rokas Rasimavičius (deš.) | Vytauto Kuralavičiaus nuotr.

Futbolo klubas „Panevėžys“ artimiausią antradienį pasitiks vieną iš svarbiausių 2025 metų sezono mačų. „FPRO LFF taurės“ pusfinalyje Rolando Vrabeco treniruojama komanda dėl vietos finale išvykoje surems ietis su Marijampolės „Sūduva“.

0

Praėjusį penktadienį abi komandos žaidė Lietuvos čempionato rungtynes – tada „Panevėžys“, turėdamas žaidėjo pranašumą, neišlaikė persvaros bei sužaidė lygiosiomis 1:1. Ankstesnėse šių metų tarpusavio akistatose ekipos pasidalino po pergalę bei dar sykį susitikimą baigė taikiai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Panevėžys“ kelyje link pusfinalio palaužė Vilniaus „Trivartį“, „Garliavą“ ir „Jonavą“, savo ruožtu, marijampoliečiai eliminavo „Vilnius Football Academy“, Tauragės „Taurą“ bei Lietuvos futbolo A lygos lyderį „Kauno Žalgirį“.

Varžovų gretose dėl diskvalifikacijos negalės pasirodyti ukrainietis Maksymas Pyrogovas. Saugas ketvirtfinalio rungtynėse Dariaus ir Girėno stadione užsidirbo raudoną kortelę.

Apie artėjantį susitikimą komentarą fk-panevezys.lt svetainei pateikė Rokas Rasimavičius, kuris, įvertinus rezultatyvių perdavimų kategoriją, žaidžia naudingiausią savo sezoną.

„Kai fokusuojiesi per treniruotes ir įdedi papildomo darbo puolimo zonoje ties skersuotais perdavimais, rezultatas anksčiau ar vėliau ateina. Tikiuosi ir toliau tobulėti, nes tikrai yra kur.

⁠Reikia išlaikyti koncentraciją iki paskutinių minučių bei, norint patekti į finalą, turime pagerinti progų realizaciją“, – pasakojo panevėžietis.

„Sūduvos“ bei „Panevėžio“ klubai pusfinalį žais rugsėjo 16 dieną, antradienį. Mačo pradžia Marijampolės futbolo arenos stadione – 18.30 val.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Rungtynių akimirka | alyga.lt nuotr.
LFF taurėje paaiškėjo pusfinalio etapo poros

