TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > MMA

Conoras McGregoras pasitraukė iš Airijos prezidento rinkimų: kritikavo „atgyvenusią“ Konstituciją ir elitui palankią sistemą

2025-09-16 21:33 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-16 21:33

Buvęs dviejų skirtingų svorio kategorijų UFC pasaulio čempionas airis Conoras McGregoras nusprendė nebesiekti šalies prezidento posto.

Conoras McGregoras ir Donaldas Trumpas | Scanpix nuotr.

Buvęs dviejų skirtingų svorio kategorijų UFC pasaulio čempionas airis Conoras McGregoras nusprendė nebesiekti šalies prezidento posto.

0

Prezidento posto siekiantys kandidatai turi būti bent 35-erių metų sulaukę Airijos piliečiai ir privalo gauti bent 20 Airijos parlamento narių arba bent 4 iš 31 šalies savivaldos institucijų palaikymą. Teigiama, kad C. McGregorui sunkiai sekėsi užsitikrinti tokį palaikymą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

C. McGregoras apklausose nesulaukdavo didelio palaikymo (ne daugiau nei 8 proc.) ir, pasitaręs su šeima, pranešė, kad traukiasi iš kovos. Airis dar pareiškė, kad tai nėra jo politinės karjeros pabaiga ir pareiškė, kad Airijos Konstitucija yra „atgyvenusi“.

„Airija pastaraisiais metais drastiškai pasikeitė, tačiau joje vis dar galioja atgyvenusi Konstitucija, kurią pagrindinės valdžios partijos taiko selektyviai ir išnaudoja tam, kad būtų užkirstas kelias tikrai demokratiniams prezidento rinkimams – vietoje to sistema sutvarkyta taip, kad rinkimų biuletenyje būtų tik valdžios elitui priimtini kandidatai. Ši demokratijos stoka, prieštaraujanti Airijos žmonių valiai, po mano bandymo siekti prezidento posto tik dar labiau išryškėjo.

Tai nėra pabaiga, tai – mano politinės kelionės pradžia. Mane pirmyn veda įsipareigojimas gerinti žmonių gyvenimus, ginti jų teises ir su atsidavimu bei sąžiningumu tarnauti Airijos žmonėms“, – rašė C. McGregoras.

